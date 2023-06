Andoni Corrales (Podemos) no ha decidido si recogerá su acta de diputado al renunciar Maru Díaz

El segundo de la lista de Podemos por Zaragoza a las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, no ha decidido si recogerá su acta de diputado al renunciar la cabeza de lista Maru Díaz.

Maru Díaz ha sido la única de la formación morada que ha sido elegida en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, después de tener 5 parlamentarios esta legislatura y 15 diputados en la anterior, la primera vez que entraron en la cámara aragonesa.

"No hay una decisión tomada", ha asegurado Andoni Corrales en declaraciones a Europa Press. "Tengo que hablar con la dirección del partido en Aragón y con los compañeros, también con Maru para ver entre todos la mejor opción, pero no hay nada decidido". Además, a nivel personal "también le tengo que dar una vuelta a todo" al reconocer que "ha surgido de pronto y no me ha dado tiempo ni a pensarlo".

Ha reconocido que el acta es personal, pero ha insistido en hablarlo con el partido para llegar a una solución que "convenga a todos". Asimismo, ha apuntado que lo tendrá que consultar con la dirección nacional del partido porque se presenta por unas siglas con implantación en toda España. "Sé que la decisión última es personal pero antes quiero hablar con todos", ha incidido.

DOS SEMANAS

Dispone de 15 días antes de que se constituyan las Cortes de Aragón, acto previsto para el viernes 23 de junio, fecha en la que todos los diputados electos tomarán posesión de acta.

No le es ajeno el Parlamento aragonés, ya que ha sido diputado hace dos legislaturas, mientras que en esta ha ejercido como jefe de gabinete de Maru Díaz que es la consejera, ahora en funciones, de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón.

Andoni Corrales ha asegurado que como militante de Podemos votará sobre la inclusión de la formación morada en el Movimiento Sumar para concurrir a las elecciones generales. "Todo estamos pensando es la mejor opción y estamos a la espera de lo que decida la militancia porque votaremos democráticamente".

Ha comentado que ha intentado emitir su voto telemático pero la web estaba colapsada. "Me han dicho --ha comentado-- que hay una avalancha y se había colgado". El plazo para votar por Internet finaliza a las 10.00 horas de este viernes, 9 de junio, ya que antes de las 23.59 horas se tiene que informar a la Junta Electoral Central los integrantes de Movimiento Sumar.