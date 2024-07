AndaluciaVerde.- La Guardia Civil acomete obras de rehabilitación energética en el cuartel de Carcabuey

La Guardia Civil ha iniciado en el acuartelamiento de Carcabuey (Córdoba) obras rehabilitación eficiente en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Las actuaciones, que afectan a unos 645 metros cuadrados con una inversión de 651.250,57 euros, consisten en aislamiento exterior SATE (fachadas y cubiertas), cambio de ventanas, iluminación interior y paneles solares.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, la Dirección General de la Guardia Civil, a través del Ministerio del Interior, es beneficiaria de los fondos europeos Next Generation a través del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El programa Next Generation EU, instrumento de estímulo económico en respuesta a la crisis causada por el coronavirus, fue aprobado por el Consejo Europeo el 21 de junio de 2020. El Parlamento Europeo y el consejo alcanzaron un acuerdo sobre el paquete que incluye los fondos de Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 el 10 de noviembre de 2020.

Así, en el marco de la iniciativa Next Generation EU fue creado el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), instrumento que apoya a los Estados Miembros de la Unión a través de transferencias directas y préstamos para incrementar las inversiones públicas y acometer reformas e inversiones que contribuyan a la recuperación de la economía y el empleo, de forma que se orienten a abordar los principales retos económicos y sociales ocasionados por la pandemia Covid-19.

En cumplimiento de dicho reglamento, el Gobierno de España elaboró el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y en diciembre de 2021 se firmó el acuerdo interdepartamental entre la Secretaría de Estado de Energía y la Subsecretaría del Interior para la ejecución del Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo es determinar las condiciones de colaboración entre la Secretaría de Estado de Energía y el Ministerio del Interior para el desarrollo de las actuaciones integradas en el Plan de transición energética en la AGE, dentro del marco de la política palanca cuarta, 'Una Administración para el siglo XXI' del PRTR e integrado en el componente 11, 'Plan de Modernización de la Administración General del Estado' y la posterior justificación de la consecución de los objetivos fijados y el uso dado a los fondos.

En dicho acuerdo y en adendas posteriores, el Ministerio del Interior asume el cumplimiento de los objetivos energéticos adquiridos, tratándose de "superficie de edificios (m2) renovados energéticamente que logre al menos un salto de letra en certificación energética y un ahorro mínimo del 30 de energía primaria en sistemas afectados".

Así, se adjudicaron a la Guardia Civil para su cumplimiento un total de 99 actuaciones en acuartelamientos del cuerpo, con 214.000 m2 aproximadamente de superficie a renovar y un presupuesto de 132.024.821,84 euros llevadas, por una parte, mediante encargo a medios propios a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio SA (Segipsa), con 74 acuartelamientos, y por otra, por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), con 25 acuartelamientos.