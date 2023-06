Andalucía exige a Sanidad que "flexibilice" los criterios de acreditación de unidades docentes para la formación de MIR

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha solicitado este jueves al Ministerio de Sanidad la flexibilización o modificación de los criterios de acreditación para que se incorporen nuevas unidades docentes donde se puedan formar los MIR (Médico Interno Residente). "Si Sanidad no los flexibiliza, Andalucía no puede pedir más plazas MIR", ha señalado.

En su intervención en el Pleno del Parlamento Andaluz, ha explicado que la comunidad autónoma no puede pedir más plazas porque no se cumplen los criterios. Se trataría de un cambio simple que no disminuiría la calidad en la formación de los residentes y que permitiría que los MIR pudieran llegar con más facilidad a las zonas de difícil cobertura, como el entorno rural, y conociera el funcionamiento del medio rural.

"Seguiremos reclamando al Gobierno de España medidas concretas que permitan aumentar la oferta en Andalucía. Es indispensable para paliar el déficit de profesionales sanitarios en esta comunidad autónoma y en el conjunto del Estado", ha añadido.

En este sentido, la titular de Salud y Consumo ha pedido al Ministerio de Sanidad la ampliación anual de mil plazas MIR al año durante los próximos cuatro años para llevar a las 4.000 plazas extraordinarias. Sobre ello, ha considerado incomprensible que el Ministerio de Sanidad haya dejado 4.000 titulados sin plaza MIR en la última convocatoria, a la cual se han presentado unos 12.000 candidatos para un total de 8.000 puestos.

Al hilo de esto último, ha subrayado el esfuerzo que está haciendo Andalucía en la formación de profesionales sanitarios. "Mejorando sustancialmente la calidad, incrementando la cantidad con tendencia a máximos históricos y preservando la docencia de forma prioritaria, incluso en los periodos más duros de la pandemia", ha afirmado.

En la situación actual de déficit de profesionales sanitarios, ha indicado que en la próxima década las jubilaciones alcanzarán a 6.800 facultativos, de los que 2.900 serán Médicos de Familia. No obstante, ha aseverado que la Consejería de Salud y Consumo está haciendo una "fuerte apuesta" para paliar esta previsión deficitaria. Una de esas acciones es el incremento de la capacidad docente y el aumento de la capacidad para retenerlos.

A este respecto, ha señalado que en 2022 el 71% de los médicos MIR que cursaron su residencia en Andalucía optaron por permanecer en el Servicio Andaluz de Salud, el 78,5% en Atención Primaria. Asimismo, en algunas especialidades, como Microbiología, Cirugía Cardiovascular o Farmacología Clínica, este porcentaje alcanzó el cien por cien, situando por primera vez a Andalucía, junto a Madrid, como la comunidad con una mayor oferta de plazas MIR en todo el territorio nacional, 1.446 plazas en total.

"De esta manera, contando con que el 97% de los estudiantes MIR finalicen sus estudios en el plazo de 4-5 años y que entre el 70% decida quedarse trabajando en el SAS, en los años 2025 y 2026 lograríamos ya no sólo cubrir las jubilaciones, sino reponer entre 130 y 346 médicos más, respectivamente", ha concluido.