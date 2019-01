La amenaza de Bescansa que se cierne sobre Podemos

Desde que Carolina Bescansa dejó la dirección de Podemos, "o la dejaron", no tiene inconveniente en mostrarse cada vez más alejada de las posiciones de la dirección actual.

Si bien celebraba el acuerdo en la Comunidad de Madrid entre Manuela Carmena e Iñigo Errejón

Días después, lamentaba que Errejón renunciara a su escaño ("un gran error"), y advertía: cree que Podemos tendrá que explicar algún día, "sin manipulaciones sentimentales ni manías conspiranoicas", la deriva que, "tristemente, ha tomado nuestra organización".

Un mensaje que se le ha vuelto en contra en redes sociales. Muchos no olvidan cómo en abril de 2018 la exnúmero tres de Podemos ya intentó allanar el camino, precisamente con Errejón, para arrebatar el liderazgo de Pablo Iglesias.

Las cartas sobre la mesa, las mangas arremangadas. Venga, salir de la cueva, Errejones, Bescansas, Bustinduis, Lopezes, Pascuales etc, etc, formar un nuevo partido político o integrarse PSOE. Pero por favor, no lieis a las bases de Podemos, son buena, gente no se lo merecen.

Estoy cansada de las luchas de ego de perdedores. Si yo me presento a algo y pierdo, a otra cosa mariposa. Y si no me voy. Pero no me quedo con cara de "ahora no respiro", a fastidiar lo que pueda. Menos mal que es "amigo"....