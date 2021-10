Amadeo Rodríguez pide que se acoja con "afecto" a su sucesor en el Obispado de Jaén

El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, ha pedido a toda la comunidad que se acoja con "afecto" a su sucesor, Monseñor Sebastián Chico. El Papa Francisco ha nombrado a Amadeo Rodríguez administrador apostólico de la Diócesis de Jaén, responsabilidad que ostentará hasta que el 27 de noviembre, a las 11,00 horas, cuando Sebastián chico sea consagrado obispo de Jaén en la Catedral.

Rodríguez ha destacado de su sucesor en una rueda de prensa que llega desde la Diócesis de Cartagena, en la que ha sido obispo auxiliar. "Es un obispo joven, tiene 53 años, y, por tanto, no tiene una fecha cercana de jubilación, cosa que no me sucedió a mí, que vine con 70 años", ha dicho Rodríguez.

Ha añadido que el pueblo de Jaén es "cálido en afecto y acoge con ilusión y esperanza a su Pastor", algo que se evidencia en su "obediencia y respeto al obispo". Por ello, ha pedido a su sucesor que mantenga "el mismo talante de acogida cordial y fervorosa que habéis manifestado conmigo".

También ha manifestado su deseo de que el cambio sea interpretado como cuando "un sucesor de los apóstoles sucede a otro y la Iglesia de Jaén sigue adelante en su camino, porque lo que importa es el servicio y no la persona".

Por su parte, desde la Diócesis de Jaén se ha remitido una carta del obispo electo, Sebastián Chico, en la que afirma que quiere ser "un hombre de esperanza", aunque dice ser consciente de sus "limitaciones y debilidades". En la misiva muestra su deseo de servir al Señor con fidelidad y a vosotros con total entrega". "Tened paciencia conmigo y ayudadme para que responda adecuadamente a la voluntad de Dios", concluye el obispo electo.