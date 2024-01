Almeida ve necesario mejorar capacidad aeroportuaria de Madrid pero no valora el potencial de aeródromo de Casarrubios

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que es necesario mejorar la capacidad aeroportuaria de la capital pero no ha valorado el potencial que podría tener el aeródromo de Casarrubios del Monte, en Toledo, como aeropuerto que pudiera complementar al de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Así lo ha expresado este miércoles ante los periodistas desde Cruz del Rayo, después de que ayer una comitiva de empresarios de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Toledo encabezadas por sus líderes patronales, Miguel Garrido de la Cierva (CEIM) y Javier de Antonio (Fedeto), visitaran las instalaciones del aeródromo para valorar el proyecto.

"Desconozco las circunstancias concretas del aeródromo de Casarrubios del Monte y, por tanto, no me puedo pronunciar en particular respecto a esta situación. Lo que sí digo es que mejorar la capacidad aeroportuaria de Madrid es fundamental para mejorar nuestra posición en el ámbito internacional", ha resaltado el alcalde.

Así, ha asegurado que esto le permitiría a la capital aumentar su conectividad con el mayor número de países posible en el mundo y ha recordado que Madrid es una de las pocas capitales de Europa que cuenta únicamente con un solo aeropuerto, salvo la base de Torrejón para vuelos privados.

"Creo que, como reflexión general al margen de este aeródromo u otro que pudiera estar en otro lugar, lo cierto es que Madrid necesita mejorar su capacidad aeroportuaria", ha trasladado.

Sin embargo, ha indicado que es un proyecto que no le corresponda al Ayuntamiento de Madrid, pero ofrecido la colaboración del Consistorio en ese proceso de reflexión acerca de la mejora de la capacidad aeroportuaria.

El proyecto que representa Casarrubios presenta como armas su ubicación privilegiada, a sólo 30 kilómetros de la capital el España, con acceso a vías de comunicación de alta ocupación, al estar pegado a la autovía A-5. El proyecto tiene prevista una pista principal de 3.200 metros de longitud y una secundaria de 1.500 metros para vuelos de aviación general o ejecutiva.