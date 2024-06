Almeida critica "la oposición de Maroto" con Montecarmelo: "¿Ese es el principal problema que tienen los vecinos?"

Reprocha al PSOE que proponga declarar un lugar de memoria democrática en el que "no se sabe si todavía hay una fosa o no"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado "la oposición que está haciendo" la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto con la parcela de Montecarmelo y se ha preguntado si "ese es el principal problema que tienen los vecinos de la capital".

Así lo ha manifestado este viernes el regidor desde el nuevo aparcamiento de Recoletos tras conocerse que el Grupo Municipal Socialista pedirá en el Pleno de Cibeles de este martes que los terrenos de Montecarmelo --en liza por la construcción de un cantón de limpieza en un espacio donde a pocos metros podrían encontrarse restos de brigadistas internacionales-- pasen a ser declarados lugar de memoria democrática.

"¿Qué oposición está haciendo Reyes Maroto? ¿Por qué es conocida Reyes Maroto en la ciudad de Madrid? ¿Por qué los vecinos de Madrid tienen que sentir que Reyes Maroto trabaja por ellos? ¿Es de verdad el principal problema que tienen los vecinos en Madrid? ¿Es la principal inquietud que tiene que provocar Reyes Maroto al premio de Ayuntamiento de Madrid?", se ha preguntado.

Almeida ha criticado que el PSOE proponga declarar un lugar de memoria democrática en el que "no se sabe si todavía hay una fosa o no". En este sentido, ha señalado que, en el caso de que hay una fosa, no se sabe lo que hay dentro".

"Le diría a Reyes Maroto que haga una reflexión. Que entienda que la ciudad de Madrid tiene una serie de cuestiones que son prioritarias y creo que suscitan el interés de todos, pero que no siempre se puede hacer estar haciendo el ridículo como forma de entretener a la oposición", ha lanzado.

El primer edil ha aseverado que Maroto "lo que quiere hacer es oposición al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y decir que son la fachosfera". "Que los madrileños tomen nota de cuáles son las estrambóticas peticiones que hace la portavoz socialista en el Pleno", ha señalado.