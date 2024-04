Almeida critica el "cuajo" de Maroto al hablar de pisos turísticos cuando no hizo "absolutamente nada" como ministra

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes el "cuajo" de la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, al hablar de las viviendas turísticas en la capital cuando no hizo "absolutamente nada" cuando tenía el cargo de ministra de Turismo.

"¿Qué hizo para controlar las viviendas de uso turístico? Porque no tenemos ninguna noticia, no sabemos nada. En el tiempo que fui alcalde y usted ministra, jamás se dirigió a esta ciudad para tener una iniciativa sobre las viviendas de uso turístico, en general para tener ninguna iniciativa", ha afirmado el regidor desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, ha criticado que cualquiera miembro del PSOE hable del "restablecimiento de la legalidad" porque los socialistas y la legalidad son "como el agua y el aceite, no pueden mezclarse".

"Es como cuando (Pedro) Sánchez habla de democracia, es un contradicción en términos que hable Sánchez de democracia y que usted hable de restablecimiento de la legalidad como miembro del Partido Socialista", ha censurado.

Almeida ha defendido que se han tomado medidas para solucionar el tema de la vivienda y ha vuelto a subrayar que el plan del anterior Gobierno municipal, liderado por Manuela Carmena, fue "un absoluto fracaso".

"¿Por qué no incrementaron las sanciones como hemos hecho nosotros? ¿Por qué no acordaron una moratoria de las licencias? ¿Por qué no reforzaron la plantilla de inspectores? ¿Por qué no dictaron una sola resolución sancionadora? ¿Por qué no dictaron una sola resolución de clausura de una vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid?", se ha preguntado.

Por su parte, Maroto ha valorado de "insuficiente" las medidas que anunció el Gobierno municipal para solucionar los problemas con las viviendas turísticas.

"Estas medidas, señor Almeida, son parches, que no van a evitar que proliferen las viviendas turísticas en nuestra ciudad. Usted se comprometió hace varios meses a regular los pisos turísticos con una nueva normativa que iba a sustituir el plan de hospedaje (...) Señor Almeida, lo que tendría que haber anunciado es la clausura inmediata de las viviendas de uso turístico ilegales", ha destacado la portavoz socialista.

Considera que el Gobierno local debería haber anunciado "una campaña masiva de inspección" pero cree Maroto que el alcalde "carece de capacidad" y de "interés" para solucionar "este caos que está generando problemas de convivencia".