Alemania/Italia.- Meloni critica las ayudas a ONG alemanas de rescate de migrantes en una carta a Scholz

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha criticado en una carta enviada al canciller alemán, Olaf Scholz, la aprobación en el Parlamento de Alemania de ayudas a ONG que realizan labores de rescate de migrantes en el mar Mediterráneo.

"Me he enterado, con asombro, de que su Gobierno, sin coordinación con el Gobierno italiano, ha decidido apoyar con importantes fondos a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la acogida de inmigrantes irregulares en territorio italiano y en rescates en el mar Mediterráneo", ha indicado en la misiva, fechada a sábado.

Meloni ha aseverado que "la presencia de barcos" en aguas del Mediterráneo "tiene el efecto de multiplicar las salidas de embarcaciones precarias", lo que supone "una carga adicional para Italia" y "aumenta el riesgo de nuevas tragedias en el mar", según ha recogido este lunes la agencia de noticias AdnKronos.

En este sentido, ha instado a la parte alemana a "centrarse en construir soluciones estructurales al fenómeno migratorio". "Espero que se puedan aclarar mejor los contornos exactos de estas iniciativas de su Gobierno", ha agregado.

Por su parte, el líder de la Liga, Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia, ha asegurado que esta medida por parte de Alemania es "un acto hostil". "Espero que el Gobierno alemán deje de financiar a quienes participan en un flujo inaceptable de inmigrantes irregulares hacia nuestro país", ha sentenciado, según ha recogido el diario 'La Repubblica'.

Esto se produce después de que el Ministerio de Exteriores alemán informara el viernes de que aceptaría los fondos aprobados por el Bundestag para un proyecto de rescate marítimo y otro de atención en tierra, cada uno de ellos por un importe entre los 400.000 y los 800.000 euros.