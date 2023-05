El alcalde de Torredonjimeno (Jaén) condena la muerte de su vecino tras un intento de robo

El alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita, ha condenado este lunes la muerte del vecino de la localidad, Emilio Gómez García, de 69 años, que falleció ayer cuando paseaba con su hijo, de 43, en el parque municipal después de una pelea que provocó un tercero al intentar robar el bolso de la víctima.

Anguita ha declarado que el autor de los hechos es un hombre con antecedentes delictivos, que llevaba hospedado entre dos y tres semanas en Torredonjimeno, un delincuente habitual que la sociedad tosiriana no merece tener entre ella, y que actualmente se encuentra detenido y se están recogiendo todas las pesquisas para determinar lo ocurrido.

El ayuntamiento se ha puesto a disposición de la Guardia Civil, la Policía Local y la justicia para aportar todos los datos necesarios y que se haga justicia, aunque de momento se desconocen las causas de la muerte hasta que no se practique la autopsia.

Asimismo, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos instituciones previstos para estos dos días en memoria del fallecido.

El regidor ha rechazado que Torredonjimeno sea un pueblo inseguro y ha subrayado que no es un pueblo violento, inseguro, donde los ciudadanos no sepan convivir.

Anguita se ha referido a los hechos que tuvieron lugar tras una concentración que se celebró ayer ante la plaza del Ayuntamiento, a la que no se sumó la corporación por entender que fue una convocatoria improvisada de la que se desconocía quiénes eran los organizadores.

Según el alcalde, una vez disuelta la concentración hubo un altercado en la calle Rafael Alberti y Ponce León, protagonizado por cuatro o cinco personas que quisieron ajustar cuentas pasadas y aprovecharon el suceso de ayer y la concentración para entrar en un domicilio y agredir a una persona de nacionalidad argelina.

Manuel Anguita ha dicho: Me niego a que se dé una imagen de racista del pueblo de Torredonjimeno, del que ha afirmado que "es un pueblo solidario, noble y no nos podemos quedar con la etiqueta de que somos racistas", por lo que ha condenado los hechos ya que "no se puede empañar el nombre de Torredonjimeno por varias personas que quisieron tomarse la justicia por su mano".