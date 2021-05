Albiach pide "responsabilidad" porque sería un "insulto" repetir elecciones

La líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido "responsabilidad" tanto a Junts como al PSC para apoyar un Govern en el que querrían estar junto a ERC y que esperan que tenga apoyos suficientes porque "sería un insulto a la ciudadanía repetir las elecciones".

En declaraciones a La Hora de la 1, Albiach ha señalado que se han "emplazado" con ERC a sentarse en un mesa de negociación y buscar un acuerdo con discreción, porque no es partidaria, ha dicho, de "negociar a través de los medios".

"Es mejor un Govern de 40 o 50 que de 33", ha señalado sobre la opción de sumarse al ejecutivo de ERC una vez los republicanos "se han emancipado" de Junts.

A propósito de si espera que los posconvergentes o los socialistas den su apoyo desde fuera para que pueda ser investido el republicano Pere Aragonès, Albiach ha señalado: "tendríamos que aspirar a que lo den Junts y PSC y todas las fuerzas razonables con la situación que tenemos".

La líder de los comunes ha ido más allá en su demanda al PSC: "no entendería que el PSC se pusiera de perfil ante una repetición electoral (...) la gente no se equivoca al votar y tenemos muchos retos pendientes que no pueden esperar".