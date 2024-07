Albares no ve que PP y Vox rompan porque Feijóo "corre detrás" de Abascal "para agradarle"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado que el PP y Vox vayan a romper sus Gobiernos regionales por la cuestión migratoria, porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "corre detrás" de Santiago Abascal "para agradarle".

"Dudo mucho que Feijóo deje de lado a Abascal como socio", ha opinado el ministro socialista en declaraciones para Al Rojo Vivo, en las que se ha referido a la postura mostrada este lunes por el líder de Vox, que ha amenazado con romper con el PP si pacta con el Gobierno el reparto de jóvenes migrantes.

Según Albares, el PP de Feijóo "no tiene ninguna política migratoria" y seguirá la de su socio porque "no le dice que no nunca".

Para el ministro de Asuntos Exteriores, la política migratoria del Gobierno de España "está siendo muy eficaz" y ha acusado a Vox de verter "falsedades y exabruptos" y al PP de aplicar una "política errática".