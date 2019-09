El adoctrinamiento socialista en un libro de texto de 4º de la ESO que deja por los suelos al PP de Rajoy

Arranca el curso el escolar y con él la vuelta a la rutina y a la compra de libros. Es por ello que en estos días es habitual ver ofertas y comentarios sobre el libros en las redes sociales . En este contexto, en las últimas hora se ha hecho viral el contenido de un libro de texto para cuarto de la ESO, en la que explica la historia más reciente de nuestro país, es decir, los últimos Gobiernos del PSOE y el Partido Popular . De forma más precisa, la publicación hace referencia a los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy . El polémico contenido se encuentra dentro de la cuestión ¿Qué fue el desarrollalismo? Que contempla la historia de España entre el franquismo y la actualidad.

Los párrafos que más han llamado la atención son los que se encuentran dentro del epígrafe “la vuelta al poder del Partido Popular (2011-2015)” en el cual se hace la siguiente afirmación que hace referencia a los recortes en el sector público ejecutados por el Gobierno popular: “Estas medidas no lograron frenar la crisis económica y el paro alcanzó casi el 27% en el primer trimestre del año 2013. El nivel de vida de los españoles descendió en esos años y aumentaron la desigualdad social y la pobreza”.

En el siguiente párrafo, la redacción continúa con la misma dirección: “La política de austeridad del Gobierno generó fuertes protestas y manifestaciones, tanto por parte de los sindicatos como por los sectores más afectados por los recortes. A la grave crisis económica y el malestar social hubo que añadir los escándalos de corrupción que salpicaron, sobre todo, a a miembros del PP”. El fragmento de la publicación ha sido compartido por un usuario en Twitter y rápidamente se han producido muchas reacciones.

Los usuarios han querido mostrar su punto de vista sobre estas palabras. Algunos han comentado que estudiar acontecimientos que ocurrieron hace poco tiempo no es estudiar Historia.

