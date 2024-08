La admisión de la querella por prevaricación de Begoña Gómez podría obligar al juez que la investiga a dejar el caso

La ley prevé que el instructor dé un paso al lado por iniciativa propia o por recusación en caso de ser acusado por una de las partes

El juez Juan Carlos Peinado podría quedar apartado de la causa en la que investiga a Begoña Gómez si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admite a trámite la querella presentada por la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos. La decisión, en todo caso, no se espera hasta septiembre.

Diferentes juristas consultados por Europa Press señalan que el magistrado tendría que apartarse motu proprio o, si no lo hace, los investigados en la causa tendrían que presentar una recusación para que dejase de investigar y que fuese otro juez el que se hiciese cargo de este caso.

Así lo detalla la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 219, que se refiere a las causas de abstención y, en su caso, de recusación. El punto cuarto especifica que es motivo de la misma "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento".

En su escrito, la defensa de Gómez asegura que a lo largo del proceso el juez Peinado ha adoptado decisiones judiciales "arbitrarias y manifiestamente injustas" mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal. Esta conducta, a juicio de la representación, "podría suponer la comisión de un delito continuado de prevaricación por parte del magistrado Peinado".

LA QUERELLA DE SÁNCHEZ NO BASTA AL NO SER PARTE

Esta querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se suma a la que presentó hace tres días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación. Sin embargo, la admisión a trámite de esa última querella no obligaría al juez Peinado a apartarse, puesto que Sánchez no es parte en el procedimiento.

La decisión sobre la admisión a trámite de la querella de Gómez no llegará, previsiblemente, hasta septiembre. Fuentes jurídicas explican a esta agencia de noticias que será el lunes cuando el TSJM decida si une el primer escrito con el interpuesto por Sánchez, un trámite previo a la petición de informe a Fiscalía.

Una vez el Ministerio Fiscal exprese su postura sobre la admisión o no de la querella -una opinión que no es vinculante_el tribunal tomará su decisión. El mes de agosto es inhábil y el asunto tiene la suficiente relevancia como para que este asunto sea abordado en septiembre y no ahora, ya que el encargado de decidir sería la sala de vacaciones.