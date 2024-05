Adelante insta a debatir de la tasa en el Parlamento y no en reuniones con quienes "se enriquecen del turismo"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha instado este lunes a debatir sobre la posible implantación, en la comunidad autónoma, de la 'tasa turística' en el Parlamento, y no en reuniones entre quienes "se enriquecen del turismo".

Así lo ha planteado el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una atención a medios en el Parlamento, y al hilo de la reunión convocada este lunes entre representantes de la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para debatir acerca de la posible implantación de dicha tasa turística.

José Ignacio García ha puesto de relieve que en esa reunión se van a dar cita representantes del Gobierno andaluz del PP con la FAMP que también dirige el PP --de la mano del también alcalde de Córdoba, José María Bellido-- y los empresarios andaluces, y ha augurado que "se lo van a guisar todos en su propia salsa".

El portavoz de Adelante ha aseverado que "las leyes se debaten en el Parlamento", y ha sostenido que, "si de pronto las leyes se van a debatir en un sitio donde están gente que nadie ha elegido, que no se ha presentado a elecciones; si de pronto la Confederación de Empresarios de Andalucía tiene capacidad de veto sobre las leyes, el Parlamento y la democracia dejan de tener sentido".

En esa línea, José Ignacio García ha proclamado que "la tasa turística hay que debatirla en el Parlamento de Andalucía, que es donde nos han elegido los andaluces para debatir esto", y al respecto ha recordado que el grupo de Adelante ha presentado una proposición de ley al respecto que, según ha denunciado, el PP-A, con mayoría absoluta en la Cámara, "la tiene bloqueada y no permite que se debata en el Pleno, saltándose el propio reglamento", según ha apostillado.

El portavoz de Adelante ha remarcado además que en la reunión entre la Junta, la FAMP y la CEA "no están los trabajadores del turismo" ni "la ciudadanía que ve que no puede pagar su piso de alquiler porque lo están convirtiendo en pisos turísticos", ni tampoco "los representantes de vecinales".

"No está la gente que sufre el impacto climático, el impacto hídrico del turismo; no está la gente que sufre el turismo", y "están sólo los que se enriquecen del turismo", ha continuado criticando José Ignacio García antes de concluir que "esa reunión no tiene validez" ni la "legitimidad" que "tendría el debate en el Parlamento, que para eso está y para eso nos pagan" a sus representantes, según ha remachado el portavoz de Adelante Andalucía para concluir.