La acusada de matar a su hija dice estar arrepentida y niega que fuese por venganza

La acusada de matar a su hija en Sant Joan Despí (Barcelona) en 2021 ha dicho que está arrepentida, pero que no lo hizo para vengarse del padre de la niña, en contra de lo que dejó por escrito en las cartas de suicidio y de lo que mantienen las acusaciones.

En su declaración este miércoles ante el jurado popular que la juzga en la Audiencia de Barcelona, la acusada ha reconocido por primera vez, y solo cuando sus abogadas le han preguntado directamente, sentir "arrepentimiento" por los hechos, aunque también ha insistido en que ella "no debería estar viva".

Además, la procesada, que afronta una pena de prisión permanente revisable ha hecho uso de la última palabra al final del juicio para pedir perdón por todo que ha hecho.

La procesada también ha señalado que, desde su detención en 2021, el centro penitenciario en el que está internada ha tenido que activar en varias ocasiones el protocolo de suicidio y ha dicho: "Muchas veces me levanto y tengo ganas de morir.

Al final de su declaración ha explicado que sueña habitualmente con su hija y que no ha hecho el duelo porque aún siente que está viva.

En la sesión de este miércoles, la acusada ha dicho que sintió "miedo de perder a su hija" cuando el padre inició una nueva relación, y ha negado que matase a la niña para hacerle daño, a diferencia de lo que escribió en las cartas de suicidio, en las que confesó que lo hacía "por culpa" del odio que sentía hacia el padre "obsesionado" con su hija y que quería que sufriese.

En la carta que dejó a su expareja, que la acusada ha confesado que escribió con rabia, también redactó: "Aquí tienes lo que te mereces y suerte y gracias por conseguir que mate a tu hija.

Avisó al colegio de que la pequeña no iría

En la sesión de este miércoles, la acusada, Cristina, ha reconocido que drogó a la niña la noche antes y la mató por la mañana, después hizo diez llamadas, entre ellas al colegio de la menor para avisar de que no iba a ir y luego intentó suicidarse ingiriendo alrededor de 90 pastillas.

En relación con las búsquedas que hizo en internet los meses previos a los hechos, sobre cómo cometer asesinatos, la procesada ha explicado que buscaba información sobre el suicidio porque no quería vivir y no veía otra solución.

Cristina ha relatado que sintió alivio cuando supo que tenía acceso a pastillas que podían ayudarla a quitarse la vida y al encontrar casos de padres que asesinan a sus hijos porque vio que no era la única que pensaba eso, aunque ha insistido en que cuando pensaba en su muerte no siempre pensaba en asesinar a la menor.

La relación con el padre de la niña

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Durante la declaración ha relatado que su expareja era muy posesivo con la niña, siempre la quería tener en brazos, nadie la podía tocar, y no permitía que la familia materna la visitara, acusación que choca directamente con lo que contó la madre de la acusada en su declaración.

La acusada ha explicado que desde el momento del nacimiento de su hija sintió que pasaba "a un segundo plano" para el padre de la menor, aunque meses antes de que llegara la niña su entonces pareja empezó a machacarla.

Cristina, que ha sido la última persona en declarar, ha explicado que cuando supo que el padre de la pequeña tenía una nueva pareja sintió que "iba a perder" a su hija y quiso volver con él para tener de nuevo una familia.

Absolución o ingreso en un centro psiquiátrico

La defensa ha pedido la absolución de la acusada y, en caso de no conseguirla, que se le condene por un delito de homicidio e ingrese en un centro psiquiátrico, ya que consideran que Cristina sufría un trastorno mental.

Las abogadas han pedido que se apliquen los eximentes de trastorno mental y miedo insuperable y las atenuantes de arrebato y confesión, y han solicitado que se renuncie a la indemnización que piden el padre y los abuelos paternos de la niña porque consideran que es una cantidad "desproporcionada" y no de acuerdo con la insolvencia económica de la acusada.

Tras el testimonio de la acusada, el ministerio público ha señalado que considera que la mujer no se arrepiente de lo ocurrido porque no demostró este sentimiento ni ante la policía, ni ante los psicólogos ni en la declaración judicial, principalmente porque lo quería hacer y no porque tuviese ningún trastorno mental, por lo que mantiene la acusación y la petición de prisión permanente revisable.