Absueltos los exalcaldes y concejales de Colmenar Viejo (Madrid) acusados de prevaricación

La Audiencia de Madrid ha absuelto a los doce exalcaldes y concejales de Colmenar Viejo (Madrid), todos del PP, que estaban acusados de prevaricación urbanística por otorgar licencias irregularmente, ya que no actuaron de forma "arbitraria", sino "siguiendo el criterio marcado al respecto por los Tribunales de lo contencioso administrativo".

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, absuelve a los doce procesados, entre ellos el que era alcalde de Colmenar Viejo cuando se celebró el juicio el pasado mes de abril, Jorge García; el candidato a la Alcaldía por el PP en las últimas elecciones municipales, Carlos Blázquez; y los exalcaldes de la localidad José María de Federico Corral y Miguel Ángel Santamaría.

"No existe (...) en ninguno de los casos analizados, una arbitraria y grosera actuación con el plus de antijuridicidad que requiere el delito de prevaricación del artículo 320 del Código Penal, sino acuerdos que se apartaron de informes técnicos no vinculantes, siguiendo el criterio marcado al respecto por los Tribunales de lo contencioso administrativo, por lo que procede la absolución", dice la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La Fiscalía mantuvo en el juicio, celebrado el pasado mes de abril y mayo, que los procesados cometieron un delito de prevaricación urbanística entre 2006 y 2012 al otorgar una decena de licencias que contaban con informes negativos de los técnicos del ayuntamiento, por el que solicitaba para ellos entre dos y tres años y medio de cárcel y hasta diez años de inhabilitación.

Por el contrario, los procesados defendieron su absolución porque concedieron algunas licencias de primera ocupación, aunque contaban con informes desfavorables, con criterios de proporcionalidad y para beneficiar a los vecinos, ya que se trataba de detalles "menores" que hubieran causado perjuicios graves como demoler las viviendas.

Y subrayaron que en varios casos los vecinos habían ganado litigios similares contra el Consistorio en juzgados de lo contencioso, y que ellos ya fueron juzgados anteriormente por presunta prevaricaricación urbanística, por hechos similares, y absueltos.

Ahora la sentencia de la Sección Segunda de la audiencia madrileña explica que los investigados tuvieron en cuenta sentencias previas que daban la razón a vecinos que denunciaron que no se les diera la licencia por cuestiones similares, y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que prima el criterio de proporcionalidad en estos casos.

Descartan los magistrados que en las decisiones que tomaron las diferentes juntas de gobierno municipales investigadas se den las circunstancias "de patente e insufrible arbitrariedad" que requiere el delito de prevaricación urbanística, ya que "se trata de infracciones de menor entidad, por lo que la denegación de la licencia de primera ocupación resultaría ciertamente desproporcionada por las desorbitadas exigencias que conllevaría su corrección".

"Es claro, en consecuencia, que la actuación de las distintas Juntas de Gobierno Local no fue arbitraria en el sentido de frontal e irracionalmente contraria a las normas y a su correcta interpretación", añade la sentencia.

Los letrados del bufete "Dikei Abogados" Gerardo Viada, Manuel Dapena y Nayra Lozano, que han defendido en el proceso a varios de los procesados, han expresado a EFE su satisfacción por una sentencia que reconoce la inocencia de los exalcaldes y concejales, como ya promulgaron otras sentencias previas.