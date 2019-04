Abascal amenaza con "consecuencias" a PP y Cs por "el incumplimiento" de lo pactado en Andalucía

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Santiago Abascal, ha avisado este martes a PP y Cs, partidos que forman el Gobierno andaluz, que habrá "consecuencias" ante "el incumplimiento" de lo pactado para que pudieran formar ejecutivo a raíz de las elecciones de diciembre.

Así lo ha remarcado Abascal en un mitin con el lema 'España Viva' en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba, a escasos metros de la Mezquita-Catedral, con la presencia del portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, y ante más de mil personas y otras que se han tenido que quedar agolpadas en las escalinatas del citado templo, a quienes ha dirigido unas palabras previas reclamando "el voto patriótico".

En este sentido, Abascal ha subrayado que "Vox es quien ha hecho posible el cambio en Andalucía, porque el PP y Cs no se atreven". A su juicio, "están en los sillones, pero no están promoviendo el cambio e incumplen algunas de las cosas que pactaron con Vox".

CÓRDOBA. 9 de abril de 2019. Mitin multitudinario. La #EspañaViva inunda Córdoba. Auditorio lleno. Salas con pantallas también. Y más de mil personas en la calle. El sentido común y el patriotismo son imparables. #Córdoba #PorEspaña #28A pic.twitter.com/6pQJBTK4vu — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 9 de abril de 2019

Y es que, ha advertido de que "muchas de las cosas pactadas no son capaces de abordarlas", dado que "no se atreven a derogar la Ley de Memoria Histórica y luego lo meten en su programa nacional, y no se atreven a expulsar a las 52.000 personas que están disfrutando de la sanidad pública y que hacen que las listas de espera sean más largas".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha enfatizado que "es una realidad que Vox es de imperiosa necesidad", puesto que "si no fuera por Vox, las rebajas fiscales que la Junta ha anunciado no se habrían producido".

"La intención del PP y Cs, amparándose en la situación desastrosa de las finanzas que se han encontrado, no era llevara a cabo la rebaja fiscal en el plazo, que lo han hecho, sino posponerla y presentar un plan descafeinado con fines electoralistas", ha argumentado, para apostillar que "si lo han hecho, es porque nosotros les hemos obligados", ha aclarado Hernández.

Tras ironizar sobre la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) aseverando que "Tezanos va a decir hasta los números de la Lotería", el representante de Vox ha insistido en que "si no fuera por Vox en Andalucía, la derechita cobarde y la veleta naranja se habrían plegado aún más a todas las peticiones estrambóticas y absurdas de la retroizquierda en materia de memoria histórica e ideología de género, que lo hacen a través de leyes inútiles e ingentes cantidades de dinero a asociaciones y colectivos que buscan el enfrentamiento entre los españoles".

LA ADVERTENCIA

Ante ello, ha advertido de que "no cuenten con Vox para aprobar unos presupuestos que no cuentan con dinero suficiente para paliar el problema de las listas de espera en la sanidad y sí disponen de fondos para asociaciones que no tienen legitimación para buscar en fosas restos humanos de personas con las que no tienen ninguna vinculación personal, ni afectiva".

"Que no cuenten con Vox para aprobar un presupuesto que no va a mitigar el gravísimo problema de las personas dependientes, pero sí hay dinero para asociaciones defensoras del feminismo más radical que no representa el sentir mayoritario de los andaluces", ha abundado, para añadir que "no cuenten con Vox para unos presupuestos que dan cabida a conglomerados de intereses de la administración paralela que cuestan centenas de millones de euros, con cifras escalofriantes".

Al hilo, ha afirmado que "no basta con hablar de chiringuitos como hacen los de Cs, que luego no hacen nada para eliminarlos", de manera que Vox va a exigir y perseverar en que "los eliminen", entre otras medidas que ha citado.

En definitiva, Alejandro Hernández ha declarado que "no cuenten con Vox si este autotitulado Gobierno del cambio se queda, como nos tememos, en el gobierno del recambio", de ahí que augure que "su recorrido va a ser muy corto, si no cambian". De hecho, ha proclamado que a Vox "no le va a faltar valor, ni determinación política para impedir que se siga engañando a los millones de andaluces que votaron para que las cosas se hicieran de modo radicalmente diferente a como se hacían". "No solo no seremos cómplices, sino que tampoco nos conformaremos con ser testigos", ha sentenciado.

�� Más de 2.000 personas no han podido entrar en nuestro acto de Córdoba.



Nos hubiese gustado estar con todos más tiempo pero nuestro calendario de campaña es implacable. ¡Gracias por darnos fuerzas para continuar hasta ganar las elecciones! ������ pic.twitter.com/xQpw2yPxvP — VOX ���� (@vox_es) 9 de abril de 2019

"LA VOZ DE MILLONES DE PERSONAS SILENCIADAS"

También han intervenido en el acto el profesor de la Universidad de Córdoba y arabista José Ramírez del Río, que concurre como cabeza de lista de Vox para el Congreso de los Diputados por la provincia cordobesa. Como número uno al Senado va el militar retirado e histórico del ciclismo cordobés Manuel Ángel González.

Ramírez del Río ha proclamado que Vox es "la voz de millones de personas silenciadas", de forma que "no tenemos que convencer a la gente de nuestras ideas, somos la voz de la gente", ha asegurado, para relatar que las elecciones andaluzas fueron las primeras para tener "una idea real de lo que somos".

Al respecto, ha valorado que "se acabó con el feudo del PSOE en Andalucía después de 40 años", de manera que "con escasos medios, somos capaces de realizar grandes cosas", ha enfatizado, al tiempo que se ha mostrado "convencido de que Abascal será presidente muy pronto".

Según ha dicho, "no estamos aquí para ocupar sillones, ni disfrutar privilegios, ni traicionar las ideas, ni los principios de las personas que nos votan", a lo que ha añadido que "la victoria de Vox tendrá sentido", señalando que "hay que terminar con el golpismo en España, volver la dignidad a los españoles y derogar leyes excluyentes y discriminatorias".

Este mitin se produce tres días antes de que Abascal inicie la campaña electoral para el 28 de abril en el santuario de Covadonga (Asturias), escenario de la batalla que en el siglo VIII dio paso a la llamada 'Reconquista' cristiana de España y que concluyó con la toma de Granada en 1492.