Ábalos tilda de "insuficiente" el resultado en Galicia, pero valora sumar mayoría absoluta con PNV en Euskadi

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reconocido que los socialistas no han triunfado en las elecciones gallegas ni vascas de este domingo pero "tampoco han ido para atrás" y ha aguantado la "ofensiva de derribo" del PP.

En una rueda de prensa en Ferraz desde donde ha seguido el escrutinio de las elecciones, Ábalos se ha referido al desplome de la marca de Podemos en clave autonómica y lo ha vinculado a cuestiones internas del partido de Pablo Iglesias si bien, fuentes socialistas, han admitido que el "caso Dina", no ha ayudado a los resultados.

No obstante y pese a esa clave autonómica, el responsable de Organización del PSOE ha subrayado que Podemos se enfrenta a una realidad distinta, ya que "no está visto como un partido institucionalizado y acusa las tareas de Gobierno". Al PP, Ábalos le ha recordado que la fórmula del PP+Cs utilizada en Euskadi "no ha funcionado" y a los de Cs les ha advertido de que cada vez que se acercan al PP, las cosas le van peor.