Ábalos apunta que causas en el Tribunal de Cuentas son "piedras en el camino"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha apuntado este viernes que las causas contra ex altos cargos de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas son "piedras en el camino" para el diálogo.

"Estas causas no dejan de ser piedras en este camino, pero sabíamos que estaban ahí. Nos corresponde ir desempedrando este camino dentro de la legalidad. Es la única forma. Claro que es más complicado desandar lo mal andado", ha señalado el ministro en declaraciones a Ser Catalunya.

El ministro se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre los premios Nobel de Economía y otras personalidades del mundo económico han publicado una carta de apoyo al exconseller de Economía Andreu Mas-Colell, encausado en el Tribunal de Cuentas.

"No voy a cuestionar los órganos. Es en el mismo ámbito de la labor jurisdiccional donde hay que intervenir. Pero me llama la atención la postura de Mas-Colell. Hay que intervenir, pero no hacerlo desde la desacalificación, si no con inteligencia, argumentos y pruebas en el proceso jurisdiccional", ha añadido.

En cualquier caso, Ábalos ha mostrado su respeto por el Tribunal de Cuentas y sus funciones. EFE