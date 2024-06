Armengol comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, comparece este viernes ante en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

Armengol ha negado cualquier tipo de corrupción en la compra de material sanitario cuando era la presidenta del Gobierno balear y ha vuelto a admitir que conocía a Koldo García, que fue él quien contactó con la comunidad de Baleares para vender esas mascarillas y que desde su gobierno las aceptaron para distribuir entre la población, aunque fueran las FP2 que usaba el personal sanitario. No hubo ese reparto porque incumplían los parámetros de calidad, pero nadie las devolvió.

Los senadores, le han recordado a la presidenta del Congreso que está denunciada ante la Fiscalía por mentir en una comparecencia previa al decir esto mismo, pero Francina Armengol se ha defendido acusando a los senadores de manipulación política.

"Estoy completamente segura de que en mi Gobierno no ha habido absolutamente nada de corrupción; que las cosas se han hecho bien, es que este contrato está bien hecho, es que el bulo que ustedes quieren montar...,ustedes han hecho una condena previa de algo que no es verdad señora Caballero y a mí esta forma de hacer política es que no me gusta, es que la detesto" ha acusado.

La comparecencia ha ido subiendo de nivel, según pasaban los minutos, y la que fuera presidenta de Baleares está asegurando también que acepta las decisiones de su partido, del PSOE, al haber expulsado a José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Transportes durante la pandemia.