El PSOE ganaría las autonómicas en Baleares, según una encuesta

El PSOE habría ganado las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Baleares con el 26 % de los votos y obtendría entre 17 y 19 de los 69 diputados del Parlament balear, según una encuesta encargada por la radiotelevisión pública, IB3.

El sondeo, realizado a lo largo de esta semana a través de llamadas telefónicas, sitúa al PP como segundo partido con el 19 % de los sufragios y entre 12 y 14 diputados, mientras que Ciudadanos sería la tercera fuerza con el 12 % de los votos de 7 a 9 representantes.

La encuesta sitúa en un margen próximo a Unidas Podemos, con 11,4 % y de 6 a 8 diputados, y MÉS per Mallorca, con el 10,7 % y 4-5 representantes, mientras que Vox tendría el 8 % de los votos y 3 o 4 diputados, El Pi tendría el 7 % y 2-3 escaños, MÉS per Menorca el 1,7 % y 2 diputados y Gent per Formentera conseguiría un representante.

De confirmarse estos resultados, incluso en los márgenes bajos de las horquillas, la izquierda volvería a tener mayoría en el Parlament balear, lo que permitiría reeditar un Govern de coalición.

El sondeo ha preguntado a los electores también por su intención de voto al Ayuntamiento de Palma, donde el partido más votado sería también el PSOE, con una cuarta parte de los votos y 8 o 9 concejales, por delante del PP, que tendría de 5 a 7 representantes, y Unidas Podemos, con 4 o 5 ediles.

La izquierda, según la consulta, sumaría mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital balear y podría renovar un gobierno municipal progresista.