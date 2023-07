Escrivá dice que las elecciones deciden entre sostenibilidad o recorte de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dicho hoy que estas elecciones son decisivas para las pensiones, ya que en ellas se decide entre la sostenibilidad, con el PSOE, o el recorte de las mismas con el PP y Vox, que consideró que son "un peligro para el sistema público de pensiones".

Escrivá ha participado en Vitoria en una charla sobre pensiones y empleo, en la que ha recordado que cuando el PSOE llegó al Gobierno se encontró con un sistema de pensiones reformado por el PP en el 2013, sin consenso, unilateralmente, con la "famosa revalorización del 0,25 % y el factor de sostenibilidad, lo que iba a llevar a recortar las pensiones entre un 30 y un 40 %".

"Ese es el modelo del PP, el del 2013, el de los recortes; pretende que el sistema público sea débil y haya una transferencia a los modelos privados de depósitos y fondos de inversión", ha dicho.

Ha considerado que con el gobierno del PSOE, hay un sistema "extraordinariamente sólido, que va a permitir que el fondo de reserva, la hucha, se vaya dotando, como recordó ayer el presidente Sánchez, con una aportación de 5.000 millones anuales adicionales".

Según lo cálculos de Escrivá, con esa propuesta, a principios de la década de los 30, cuando se estima que se produzca el momento de mayor tensión para las pensiones porque coincidirá con los años en que más gente se jubilará, el sistema de pensiones tendría 100.000 millones de euros.

Escrivá indicó que ante su propuesta, "el PP no dice nada en su programa electoral, es hasta insultante, pero sí dice mucho el programa de Vox, que quiere privatizar el sistema de pensiones y diluir el público, y entiendo que el PP no dice nada no vaya ser que tenga que aplicar el sistema de Vox".

El ministro criticó al candidato del PP en las elecciones generales del 23-J, Alberto Núñez Feijóo, porque "no dice lo que quiere hacer; dice que va a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, pero eso no es creíble sin más ingresos, cuando votó en contra del reforzamiento del ingreso".

Escriva ha explicado que a partir de 2040, se prevé que el sistema volverá a destensarse, y a partir de 2050 se volverá a reequilibrar, por la demografía, al haber menos jubilados, por lo que alentó a confiar en el sistema público.