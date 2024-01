Belarra desvela que a Irene Montero le ofrecieron una embajada para salir de la política

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha desvelado este lunes que le ofrecieron "una embajada" como "salida política" para su compañera de partido y también exministra, Irene Montero, quien la rechazó y prefirió que su próximo reto sea encabezar una candidatura para ser eurodiputada.

Belarra lo ha explicado durante la presentación de la lista Ahora Más Que Nunca a las primarias de Podemos para las elecciones europeas del 9 de junio, la candidatura oficialista que tiene a Montero como cabeza de lista.

"Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito: una embajada. Una salida que la sacara de España e hiciera que deje de dar problemas", ha relatado Belarra.

Ha recordado que cuando se lo dijeron se echó a llorar porque le dio mucha rabia, aunque "hasta cierto punto hubiera sido entendible que Irene no pudiera más" y se alejase de la política activa, con un "paso a un lado" para ser embajadora.

"Sin embargo, Irene ha decidido dar un paso adelante", ha valorado la líder de Podemos al cerrar la presentación de la lista a las primarias que encabeza la secretaria política del partido.

Por su parte, Irene Montero ha destacado durante su intervención que "si la izquierda hace políticas de derechas, al final las derechas mandan aunque no gobiernen", por lo que ha subrayado que su candidatura es la de quienes "no se conforman con el 'no se puede' del socialismo y de los verdes".

Una crítica similar ha hecho Isa Serra, número dos de la lista Ahora Más Que Nunca, al subrayar que "la socialdemocracia comete siempre el mismo error, porque si compran los marcos de la derecha al final ganan las derechas".

Pablo Fernández, número tres de esa candidatura a las primarias, ha advertido de la necesidad de que Podemos esté fuerte en Europa ante el "enorme giro a la derecha" previsto en la UE.

"Hay una izquierda que no le lame las botas al Partido Socialista", ha enfatizado la número cuatro, María Teresa Pérez, quien además ha advertido de que "no basta con una política moderada y tibia cuando los reaccionarios vienen con el cuchillo entre los dientes".

En el acto han participado también otros miembros de la candidatura, como Serigne Mbayé, quien ha deseado "llevar al Parlamento Europeo las demandas sociales del antirracismo"; Diego Cañamero, quien aspira a ser "el primer jornalero" en ser eurodiputado, y la activista por los derechos trans Mar Cambrollé.