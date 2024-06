Aznar afirma que estas elecciones "marcarán el camino" para el "cambio político en España"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado este viernes que las elecciones europeas del próximo domingo "marcarán el camino" para el "cambio político en España" y ha puesto como ejemplo las elecciones europeas de 1994, las primeras que ganó el PP.

Aznar ha participado en el acto de cierre de campaña en Pamplona junto con el presidente del PP en Navarra, Javier García, el candidato navarro Antonio López-Istúriz y la concejala de Pamplona Carmen Alba.

El expresidente se ha basado en la experiencia de las elecciones europeas de 1994, que "fueron la base fundamental para ganar las generales de 1996", ha dicho.

"Las cosas no tienen por qué repetirse, pero, con una movilización inteligente, son determinantes para el cambio político en España. Votar no es un acto gratuito, es un acto con una enorme relevancia. Ya lo hemos vivido y lo podemos volver a vivir, estas elecciones marcarán el camino", ha declarado durante su intervención.

Aznar se ha dirigido a "esos que quieren un cambio en España" para decirles que es necesario "un voto fuerte". "Un voto que se concentra para hacer algo importante, el cambio que necesita España y Navarra. El voto débil es el que no contribuye, disgrega. Concentrar el voto no es solo responsabilidad del PP. Yo unía a todo lo que estaba a la derecha de la izquierda, eso no es casualidad, también es hijo de unas causas", ha dicho.

El expresidente se ha referido a la situación política en España como "un populismo incompetente y corrupto", ya que "se renuncia a gobernar para la mayoría de los españoles" por pactar con los "separatistas, golpistas y antiguos terroristas".

Además, ha dibujado cuál cree que será el panorama político si el PP no gana el domingo: "¿Qué viene después de la amnistía? ¿Alguien cree que ese proyecto se para? Todo eso apoyado por gente que su ambición es destruir la unidad de la nación española. Intentarán reconocer a Cataluña, con privilegios de financiación, y consulta de autodeterminación, algo totalmente inconstitucional. La constitución es la mejor España que hemos conocido".

"El resultado va a depender de nosotros -ha dicho-. El futuro de España lo tenemos en la mano, no tenemos que ser espectadores de la destrucción de nuestro país", ha dicho. Sobre Navarra, ha asegurado que "ha sido, es y será siempre Navarra" y ha avisado de que "no puede caer en manos de quien quiere diluir la identidad de Navarra".