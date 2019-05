Arrimadas: el PSOE y Esquerra están "en modo Pimpinela"

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho este jueves sobre el veto del Parlament catalán a la designación de Miguel Iceta (PSC) como senador, que el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña están "en modo Pimpinela".

Arrimadas, que ha presentado a la candidata de Cs al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, en un evento en el Club Siglo XXI, ha tildado de "infamia" el escrache ayer a Villacís en la pradera de San Isidro, y ha defendido que Madrid esté gobernada por "personas sensatas, liberales", como muro de "contención al sanchismo y al populismo".

Sobre el veto a Iceta, "lo que hemos visto hoy en el parlamento de Cataluña es a los pimpinela del Partido Socialista y de Esquerra. Ha pasado así porque estamos antes de unas elecciones. A Esquerra no le conviene mucho decir antes de unas votaciones que van a pactar con el PSOE", ha dicho Arrimadas al ser preguntada al respecto.

"Tampoco creo que al Partido Socialista le convenga mucho, antes de unos comicios, echarnos de la mesa y poner a Esquerra", ha continuado.

"Si no estuviéramos en elecciones, lo de hoy en el Parlament no se hubiera producido y en la mesa, vaya, me veo allí al representante de Esquerra sin duda alguna", ha añadido.

Pero "igual que Pedro Sánchez ocultó la subida de impuestos antes de las elecciones y mandó la información a Bruselas 24 horas después, están en el modo pimpinela que conocemos ya todos", ha continuado.

Desde Cs "no hemos bloqueado esa nominación porque corresponde a cada partido seleccionar a sus representantes", pero "no se preocupen que el PSOE y Esquerra van a llegar a un acuerdo después y llegarán a muchos acuerdos", ha opinado.

Por eso, "es muy importante que, a nivel municipal y autonómico, se pare a ese gobierno sanchista, populista apoyado por los nacionalistas".