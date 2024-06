El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha dejado bien claro que está muy nervioso" porque "le faltan votos" y está "dispuesto a cualquier cosa para encontrarlos".

En una visita a Ferrol en el marco de la campaña para las elecciones europeas, ha añadido que al líder del Partido Popular "le faltan convicciones" y ha recordado la tesis de la formación popular según la cual "España se rompía, no se podían tener los votos de Junts".

"Lo ha dicho claramente: lo malo no son los votos de Junts, no le gusta que haya un Gobierno progresista", ha dicho Albares en referencia a las palabras de Feijóo este lunes en Antena 3, donde no ha descartado una moción de censura junto al partido catalán. EFE

rs/jcr/jls

