Abascal: No me gritan "gora Euskadi", me gritan "viva Mohamed VI", y ese es el problema

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha contado que de camino hacia el mitin de cierre de campaña en Vitoria nadie le ha gritado por la calle "gora Euskadi Askatuta", como antes, sino "viva Mohamed VI", y ese, ha dicho, es el problema que preocupa a los ciudadanos.

Abascal ha cerrado la campaña de las elecciones vascas, en la plaza de los Fueros de Vitoria, donde ha reunido a varios cientos de personas. Vox tiene actualmente una única parlamentaria en la Cámara vasca, Amaia Martínez, que aspira a repetir el escaño.

El líder de Vox, vasco de Amurrio (Álava), ha comentado que "hace un tiempo que no venía, y he notado un gran cambio en la sociedad vasca. Absolutamente nadie me ha gritado por la calle "gora Euskadi askatuta" (viva Euskadi libre) o algo parecido. Sin embargo, sí me han gritado "viva Mohamed VI". Es realmente lo único que me han dicho en Vitoria con la intención de increparme".

Para Abascal, este cambio es una demostración de cómo el nacionalismo vasco "ha pasado de la autodeterminación a la autodestrucción. El nacionalismo vasco es culpable por la colaboración con el terrorismo de la expulsión de 200.000 vascos, muchos de ellos con 8 apellidos vascos, que tuvieron que irse por la amenaza por el terrorismo por la extorsión etarra".

Estos vascos "han sido sustituidos por gentes con 8 apellidos marroquíes, algunos sin ningún tipo de voluntad de integrarse bien, y que son llamados precisamente con la golosina de las ayudas sociales que después no llegan a los vascos".

"Este es un problema principal que está asociado a la inseguridad en las calles vascas y es algo de lo que no se hablado en la campaña", ha subrayado Abascal.

Durante la campaña de las elecciones vascas, según Abascal los políticos "se han dedicado a hablar de sus asuntos, han intentado hacer campaña con la victoria de un club de fútbol (el Athletic), con el triste fallecimiento de un político vasco (Ardanza), con un espray de pimienta (el ataque a Pradales), pero no han hablado de los problemas de los ciudadanos".

Abascal se ha mostrado "absolutamente convencido" de conseguir un gran resultado: "Lo notamos en las calles. Sabemos que nuestro mensaje ha llegado. Hemos podido participar en los debates televisivos, hemos podido recorrer las calles, en algunos lugares teniendo en cuenta que estaban los de siempre con alguna dificultad mayor, pero el mensaje ha llegado".

En el mitin, la única parlamentaria y candidata a lehendakari, Amaia Martínez, también se ha mostrado convencida de que tendrán un gran resultado, y se ha centrado igualmente en decir que es posible "un País Vasco libre de separatismo" y en criticar la "emigración desenfrenada".

Al mitin han asistido también el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y los vicepresidentes de Vox en los gobiernos autonómicos de Murcia, Castilla, León, Aragón y Valencia.