Sánchez dice que no pactó con los independentistas y Casado le pregunta si fue a Pedralbes de pícnic

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado tajantemente ante el líder del PP, Pablo Casado y el de Cs, Albert Rivera, haber pactado nunca con los independentistas, y ha remarcado que esta acusación de ambos es algo "falso" aunque se empeñen en repetir "mil veces una mentira". Al inicio del debate a cuatro organizado por Atresmedia con los candidatos a la Presidencia del Gobierno, Sánchez ha aprovechado un turno para hablar de empleo para cambiar de asunto y hacer hincapié en que él no ha pactado con los independentistas, como antes acababan de comentar Casado y Rivera en un turno previo.

"Aquí las mentiras vuelan entre Casado y Rivera y al final uno no sabe cuáles son porque cada vez se parecen más, y cada vez se parecen más a la ultraderecha", ha manifestado el líder del PSOE. Sánchez ha añadido que aunque ambos puedan "repetir" una mentira su pacto con los independentistas catalanes es "falso" y ha agregado: "Falso es falso, no es no y nunca es nunca, que quede claro".

Sin embargo, mientras se expresaba en estos términos, Rivera le ha matizado desde su atril "¿lo dice usted en serio?", en tanto que Casado le apuntaba "¿y Pedralbes qué fue, una jornada de picnic?", en referencia a la reunión que Sánchez mantuvo con el presidente catalán, Quim Torra, en Barcelona, el 20 de diciembre de 2018.