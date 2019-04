¿Qué votarán los universitarios en las elecciones generales?

Cataluña. Pactos. Otegi. Sanidad. Medidas sociales. Incluso Educación. Esos son los principales temas de campaña que lanzan los candidatos de los partidos en las últimas semanas de campaña antes de la gran cita electoral del 28 de abril. Por lo tanto, una de las gran olvidadas es el sector universitarios. Algunos de ellos, como Vox, directamente no han incluido en su programa electoral mención alguna a una posible reforma sobre el sistema de universidades. Eso sí, su responsable de Educación, Antonio de Miguel, se encargó de criticar el sistema general de las universidades públicas: “El gobierno de las universidades es patético e ideologizado. Están muy degradas por la endogamia y la politización. Debería profesionalizarse la gestión".

Por su parte, el Partido Popular también se ha estado conteniendo durante la campaña en ese tema y las pocas menciones han estado dirigidas a hablar de optimizar el sistema de becas. Una de las medidas más polémicas del anterior ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, en una reforma del sistema de becas que en 2015 supuso un ahorro de 167 millones de euros para el Gobierno de Rajoy.

Más concretos han sido el Partido Socialista y Unidas Podemos. El partido que lidera Pedro Sánchez aboga por la gratuidad de las matrículas universitarios durante los primeros tres años de estudio, mientras que Unidas Podemos apuesta por la gratuidad completa y establecer el precio de los másteres al máximo actual de los grados. Por todo ello, en COPE nos hemos trasladado hasta las Universidad Complutense de Madrid para saber hasta qué punto los estudiantes conocen estas propuestas electorales de cara al domingo. En el caso de la mayoría, se trata de la conocida como la 'Generación Z', o lo que es lo mismo, los nacidos después del año 2000, y esta es la primera vez que acuden a las urnas. En cualquier caso, sólo tres de los encuestados conocían algunas de estas medidas.

A pesar de que la mayoría de ellos desconocían los programas, una vez los conocieron apuntaban: “Está bien que sea más accesible pagar la matrícula, pero no creo que sea factible hacerlas gratuitas con la situación económica del país”. Incluso una de las entrevistas abogaba por la gratuidad del curso universitario, y progresivamente matiza que son “conscientes de que es muy difícil”.

Sólo uno de los entrevistados conoce y defiende la apuesta del partido naranja sobre la centralización de la selectividad. Y es que es un examen que precisamente tienen reciente en la memoria: “no es normal que cada comunidad autónoma tenga sus propias convocatorias. Es caótico”. Además, ese mismo encuestado incide en la necesidad de un MIR para profesores, una propuesta que ya intentó llevar a cago el último gobierno de Mariano Rajoy. Unos estudiantes de Filología Clásica incidían en una medida que no se ha planteado: “una redistribución más lógica de las becas en base a las rentas familiares y no a los méritos, no es normal que un chico que es rico, por sacar un 9 tenga una beca de 3.000 euros”.