El CIS de Tezanos cocinó su encuesta y, por una vez, le salió bien

De todos las encuestas electorales publicadas, la que más dudas planteaba era la del Centro de Investigaciones Sociológicas, a cargo de su presidente, José Félix Tezanos. Sin embargo, su previsión no ha distado tanto de los resultados cosechados en las elecciones generales de este 28 de abril.

Sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Tezanos pronosticó que sería la fuerza más votada con entre 123 y 138 escaños. Justamente, la formación liderada por Pedro Sánchez obtuvo 123.

Por su parte, este sondeo informaba de que el Partido Popular se situaría entre los 66 y 76 diputados. Finalmente, se ha quedado con 66. Toda una debacle para el PP y para Pablo Casado, que ha visto cómo el número de escaños de su partido caía estrepitosamente en esta cita electoral.

Sin embargo, con Ciudadanos el acierto no ha sido tal, pero se quedó cerca. No se le atribuía más de 51 escaños, y la formación de Albert Rivera obtuvo 57. A Unidas Podemos le otorgaba entre 33 y 41, finalmente han sido 42. Por otra parte, con Vox, se pronosticó entre 29 y 37 escaños, y quedó con 24. Predicción al alza que no se ha concretado.

El CIS de Tezanos acertó muchos de los resultados que finalmente se han cosechado.