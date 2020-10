Trump promete una vacuna "en semanas" y Biden pronostica "un invierno oscuro"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este jueves en que habrá una vacuna anticovid-19 "en cuestión de semanas", mientras que el candidato demócrata Joe Biden, advirtió de que al país le espera "un invierno oscuro" por la pandemia y denunció que su rival "no tiene un plan claro". Los dos candidatos dibujaron un panorama completamente diferente del reto que enfrenta EE.U. por la pandemia al comienzo del segundo y último debate previo a las elecciones del 3 de noviembre, que tiene lugar en Nashville (Tennessee). "Creo que (habrá una vacuna) dentro de semanas, y será distribuida muy rápido (...) Está lista", aseguró Trump.

Interpelado por la moderadora del debate, Kristen Welker, el presidente reconoció que no tiene "garantías" de que la vacuna vaya a distribuirse en ese plazo, pero enseguida insistió en que cree que llegará "antes de acabar el año", a pesar de que muchos científicos apuntan más bien a 2021. Preguntado sobre cuál será la farmacéutica que lo conseguirá, Trump respondió: "Johnson&Johnson lo está haciendo muy bien, Moderna lo está haciendo muy bien, Pfizer lo está haciendo muy bien", y citó también los ensayos clínicos que se están desarrollando en Europa.

Trump confiaba en poder anunciar una vacuna antes de las elecciones de noviembre, pero ya ha quedado claro que los ensayos clínicos que se desarrollan en su país no tendrán esa preparación lista para esa fecha. Por su parte, Biden acusó a Trump de no asumir "responsabilidad" por el impacto de la pandemia en Estados Unidos, el país del mundo con más casos de covid-19 y con más de 220.000 fallecidos, y sentenció: "Cualquiera que sea responsable por tantas muertes no debería permanecer como presidente".

"Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, y él no tiene un plan claro" para combatir la covid-19, subrayó el candidato demócrata. "(Trump) dice que la gente está aprendiendo a vivir con esto, ¡increíble! Estamos muriendo con esto", agregó. El presidente replicó que él no cree que Estados Unidos vaya a tener un invierno oscuro "para nada", e insistió: "No podemos cerrar nuestra nación".