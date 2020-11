La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, acude a votar en Florida sin mascarilla

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha acudido a depositar su voto en un colegio electoral de Palm Beach (Florida), sin su marido y sin hacer uso de la mascarilla, en línea con la imagen pública que ha mantenido el matrimonio presidencial en estos últimos meses.

El presidente, Donald Trump, ya acudió a votar el 24 de octubre cerca de la residencia de Mar-a-Lago, donde la pareja está registrada para participar en estos comicios. Florida es uno de los estados clave en esta carrera por la Casa Blanca.

Melania Trump arriving to cast her vote in Palm Beach, FL this morning. Maskless. pic.twitter.com/DuFyrMbmNc

Disgraceful @FLOTUS was not wearing a mask when she went to vote. https://t.co/I0A85z6P94