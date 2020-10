Álvaro Nieto, 'Herrera en COPE': "El resultado electoral en EEUU puede provocar enfrentamiento en las calles"

La campaña electoral en Estados Unidos sigue adelante y los equipos de campaña de Donald Trump y Joe Biden se centran en conseguir el mayor número de votos en aquellos estados claves que puede determinar si uno u otro se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos hasta 2024.

A menos de dos semanas del recuento, las encuestas siguen dando una ventaja a Joe Biden de 11 puntos por encima de Donald Trump. Una tendencia que, según los expertos, tiene que ser leída con cierta precaución a tenor del resultado electoral del pasado año 2016. El director adjunto de 'Vozpópuli' y colaborador de 'Herrera en COPE', Álvaro Nieto, ha desvelado en Cope.es sus sensaciones sobre la campaña electoral que se está produciendo en Estados Unidos y su punto de vista sobre el futuro estadounidense después de los comicios del próximo 3 de noviembre.

Nieto ha explicado que observa ciertos paralelismos entre situación política en España y en Estados Unidos: "Estoy siguiendo la campaña porque creo que hay muchos paralelismos con España, ya que asistimos a un momento de mucha polarización con la opinión pública muy dividida y con líderes políticos que buscan más la discrepancia que el consenso. En definitiva, una situación que no ayuda a Estados Unidos ni al mundo".

Sobre la ventaja de Biden en las encuestas, el director adjunto de 'Vozpópuli' ha explicado que debemos esperar al resultado del próximo 3 de noviembre para sacar conclusiones: "Si hemos aprendido algo en los últimos años es que no nos podemos fiar mucho de las encuestas, debemos ser prudentes a la hora de leer su información, sobre todo por las peculiaridades del sistema electoral en Estados Unido, ya que es muy complejo. Creo que todo está más en el aire de lo que podemos llegar a creer. Mis fuentes en Estados Unidos me cuentan que todo está más reñido de lo que creemos. Está muy fresco el recuerdo del año 2016".

Respecto a la posibilidad de que Biden se convierta en Estados Unidos, debido al importante debate que existe sobre su edad y su liderazgo, el colaborador de 'Herrera en COPE' nos explica que se debe esperar a que comience su gestión para analizar su valía: "Los presidentes hay que verlos en el ejercicio de sus tareas. Lo que sí sabemos es que tiene mucha experiencia en el Gobierno y eso es una garantía de que conoce los entresijos y que no va a realizar ninguna locura. En ello lleva ventaja respecto a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ya que el presidente republicano tuvo que aprender muchas cosas. Pero aquí juegan un papel fundamental los asesores. No hay malos presidentes si hay buenos asesores. Es lo que pasa con Trump, del que lo que menos nos puede gustar es su papel en Twitter. Pero, a pesar de la pandemia, la gestión durante estos años no ha provocado grandes polémicas en Estados Unidos".

Por último, Nieto se ha pronunciado sobre el día después de las elecciones, una fecha que mira con cierta preocupación debido a los conflictos sociales que hemos vivido en los últimos meses en Estados Unidos: "El resultado no le va a gustar a la mitad de Estados Unidos. Puede haber una verdadera situación de conflicto a posteriori, con episodios de violencia en la calle tanto si ganan unos como si ganan otros. Habrá acusaciones de fraude, alteración del resultado y juego sucio. Por eso creo que las consecuencias de las elecciones deben ser analizadas con cierta atención".