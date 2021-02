El PSC y los Comunes se reúnen para hablar del Govern y de cómo aislar a Vox en el Parlament

El PSC y los Comunes se han reunido este viernes para una primera toma de contacto tras las elecciones y han hablado tanto de las opciones de Govern como de las fórmulas para encarar a Vox en la nueva cámara catalana surgida del 14F, han informado fuentes de ambas formaciones.

Los equipos negociadores, que se han vuelto a citar la próxima semana, cuando los Comunes también se verán previsiblemente con ERC, los han compuesto por un lado los diputados del PSC Eva Granados, Alícia Romero, Ferran Pedret y Raúl Moreno, y por parte de los Comunes David Cid, Candela López, Jordi Martí y Conchi Abellán.

