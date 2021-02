Concluye la campaña electoral en Cataluña con la vista puesta en el veto independentista a Salvador Illa

La campaña electoral de las elecciones catalanas ha llegado a su fin este viernes y los diferentes candidatos ya esperan la cita electoral del próximo domingo: unos comicios que estarán marcados en gran medida por los protocolos de seguridad diseñados para asegurar la votación en plena pandemia.

En este sentido, la formación de las mesas electorales a primera hora de la mañana será una de las principales claves de la jornada, ya que muchos ciudadanos han presentado recursos para no acudir a sus colegios electorales por miedo a un posible contagio.

Dejando a un lado la sombra de la covid-19, las últimas horas de la campaña se han centrado en el veto que los partidos independentistas han presentado contra Salvador Illa, el candidato del PSC, aunque los expertos señalan que esas rúbricas se pueden quedar en papel mojado si Salvador Illa consigue ser la fuerza más votada y plantea sus negociaciones con partidos como ERC. En este sentido, las encuestas de los últimos días apuntan a un triple empate entre PSOE, ERC y JxCat, por lo que será importante atender a las posibles sumas que salgan de la jornada del domingo.

Por otro lado, en el lado constitucionalista, también hay una serie de movimientos a los que se deben prestar atención. El resultado de Ciudadanos puede ser llamativo, ya que en los pasados comicios autonómicos consiguieron ser la fuerza más votada. También, la disputa entre PP y Vox centrará todas las miradas, ya que la irrupción de la candidatura de Ignacio Garriga en el Parlamento de Cataluña puede superar a Alejandro Fernández.

Salvador Illa pide centrar el voto en el PSC

El socialista Salvador Illa ha cerrado su campaña a la presidencia de la Generalitat llamando a concentrar todos los votos de quienes quieran "pasar página" del "procés" en su candidatura, porque los "votos del cambio" que no vayan al PSC el próximo domingo solo servirán para "afianzar el bucle" soberanista.

Ante un público reducido, el exministro ha reivindicado que "el del domingo es un voto importantísimo, decisivo" para que Cataluña pueda salir del "bucle decadente y divisivo" al que le han empujado los sucesivos gobiernos independentistas. "Toca arremangarse", ha subrayado. El candidato socialista ha advertido a todas las personas que están hartas del "procés" pero que dudan sobre si ir a votar de que "el bucle independentista se alimenta de la abstención".

Los candidatos independentistas recurren al 155

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido el voto para su partido para posibilitar que, después de muchos años, Cataluña "vuelva a tener un presidente independentista y de izquierdas" y también para "derrotar al bloque del 155" y avanzar hacia la autodeterminación. "Aquí no ha acabado nada, aquí todo continua -ha subrayado-, porque este país seguirá su lucha y no doblegarán su voluntad, no lo hicieron con un golpe de Estado con el 155, y tampoco lo harán en las urnas el próximo domingo".

Aragonès, que ha estado arropado en este acto por el líder de su partido, Oriol Junqueras, y por el resto de políticos de ERC presos, ha explicado que su formación no dice una cosa y luego hace otra: "somos gente de palabra y lo demostramos", ha dicho.

Por su parte, la candidata de Junts a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha hecho un llamamiento a los indecisos y a los "pragmáticos" a apostar por el "voto útil" de su partido, para evitar así que "el 155 entierre al 1-O" y para dar un mensaje al mundo de que el soberanismo "no se ha rendido". Consciente de que cualquier victoria será ajustada, Borràs se ha dirigido a los indecisos para dejarles claro que su voto puede ser "decisivo para que el independentismo se imponga este domingo al Partido Socialista".

Los constitucionalistas piden la movilización de sus votantes

El candidato del PPC, Alejandro Fernández, ha alertado este viernes ante el auge de Vox de que "las bajas pasiones siempre acaban trayendo las peores páginas de la historia de España", y ha dicho: "No me da miedo ningún populista, ni de izquierda, ni de derecha, ni nacionalista".

Por su parte, Pablo Casado ha dicho que Vox, los socialistas y los independentistas "se retroalimentan" y "se necesitan", y así ha explicado que no se haya hecho ningún "cordón sanitario" a la extrema derecha y que el Gobierno de Pedro Sánchez dé "mimitos" a Abascal cuando le facilita aprobar el decreto de los fondos europeos. Ha asegurado también que ERC ha buscado darle "vidilla y oxígeno" al candidato socialista, Salvador Illa, al firmar con el resto del independentismo un acuerdo que veta formar Govern con el PSC.

Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos, ha defendido que el voto a su partido es "el único que no decepciona al constitucionalismo" y que solo votando a la formación naranja se puede alejar la opción de un nuevo tripartito o de la reedición de un Govern independentista. "El voto del partido socialista está vendido ya al de ERC y Podemos. Tenemos que aguantar y conseguir que en Cataluña no tengamos el tridente de la ruina de Colau en Barcelona, Podemos en Madrid y los comuns en la Generalitat", ha defendido este viernes.

El candidato de Vox a las catalanas, Ignacio Garriga, ha llamado también a votar a Vox para acabar con el "yugo totalitario de los separatistas y de la izquierda". "Vamos a recuperar la Cataluña que nos han arrebatado" los independentistas que en esta campaña "se han quitado su máscara" para mostrar "su cara de odio, violencia e identicida".

Garriga ha estado apoyado por Santiago Abascal, que ha apelado al voto porque "solo queda Vox" para hacer frente al "separatismo" y a la izquierda, con un PSC convertido en "sucursal nacionalista", un PP "incapaz de parar el golpe de Estado" y una formación como Ciudadanos que "desaprovechó su preciosa victoria" en 2017.