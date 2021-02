Bertrand Ndongo: “Decir que los españoles son racistas es una aberración para el mejor pueblo de Europa”

Entre algunos de los asistentes al acto de cierre de campaña nos encontramos con uno de los más ilustres seguidores de la formación de Abascal. Se trata de Bertrand Ndongo, el camerunés que es afiliado y apoya públicamente a Vox. Al finalizar el mitin, le hacemos algunas preguntas.

¿Por qué has venido al acto de Vox?

Estamos porque es maravilloso para nosotros, vivimos experiencias. He estado muy activo en la campaña del País Vasco y tenía ganas de estar activo en esta campaña, pero es muy difícil para nosotros por el tema del covid. Estamos intentando hacer lo que podamos para que la gente pueda acudir a nuestros eventos sin aglomeraciones

¿Crees que ha habido aglomeraciones?

Ha habido mucha gente con ilusión de estar aquí

Eso es una forma de decir que ha habido aglomeraciones, Bertrand

No, no, ha habido gente con ganas de estar aquí.

En los platós de televisión vemos a gente sentada o en Telecinco y Salvador Illa se ha negado a hacerse la prueba para ir a un debate. No hay que demonizar a la gente, está cansada.

¿Es seguro ir a votar el domingo?

No lo sé, pero ojalá lo sea para todo el mundo. Lo que queremos es que la gente pueda expresar su voto libremente, con seguridad. Lo más importante para el domingo, además de la sanidad es la democracia en Cataluña. Vox es un partido demonizado que ha sufrido lo que no está escrito. Abascal ha estado volcado en todos los actos.

¿Hay normalidad democrática en Cataluña?

Hay normalidad democrática en España. Este es el mejor país de Europa. Yo soy negro, africano y este país es ‘lo más’. Lo que no vamos a seguir permitiendo es que unos cuantos se creen que este país es suyo y que pueden seguir haciendo lo que les sale de los cojones.

¿Qué opinas de que no os hayan dejado hacer campaña en algunos sitios?

No es nuevo para nosotros, incluso yo en mi barrio sufro lo que no está escrito por ser de Vox. No es nuevo para nosotros, estamos acostumbrados. Abascal y Garriga han estado ahí, dan igual las piedras, no tenemos miedo a nada.

¿Qué le dices a la gente que asegura que Vox es un partido racista?

No saben qué es el racismo.

¿Qué es el racismo?

Hemos vivido una etapa en Europa, en Occidente, donde no podías hablar porque eras negro, donde no podías acercarte a un negro, no podías toca a un negro tal y como te estoy tocando yo a ti. [Bertrand toca la mano del reportero que sostiene el micro].

En España no vivimos esto, es un país democrático donde queremos acoger a aquel que está dispuesto a entender cuál es la cultura y costumbres españolas. Si esta persona quiere adaptarse, le podemos acoger. Siempre pensamos en la inmigración latinoamericana, que es la que mejor se acopla a la cultura, con un mismo pensamiento. Decir que los españoles son racistas es una aberración, un insulto. Hay españoles que viven peor que los inmigrantes. Es una aberración para el mejor pueblo que existe en Europa.