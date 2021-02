Álvarez de Toledo, a Casado:"Ha quedado acreditada su incapacidad para reconstruir el constitucionalismo"

La exportavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, analiza en una entrevista en ’El Mundo’ los resultados electorales de Cataluña y culpa a Pablo Casado de la debacle de su partido en dicha comunidad.

Así, dice Cayetana que “nadie que sea jefe de la oposición y aspire a quitarle el puesto al presidente del Gobierno puede sacar en Cataluña el peor resultado de la historia de su partido”. Una de las conclusiones una vez que el PP haya quedado como última fuerza política en el Parlament con tres escaños, uno menos que en el 2017.

Para Cayetana “no ha fallado el candidato, ha fallado la estrategia errática, profundamente equivocada, de la dirección nacional, que ha dejado a muchos de nuestros votantes desorientados, huérfanos y sin razón suficiente para votarnos”, recordando así la decisión que tomó el partido con su persona en la campaña electoral “la dirección nacional hizo lo imposible para que yo no participara”.

Recalca Cayetana que “Casado ha tomado decisiones políticas y estratégicas muy importantes, que tienen consecuencias” y asegura que “lo mínimo que se le puede reclamar a un líder es que cometa errores nuevos”.

Son tres los hitos que señala Álvarez de Toledo como los responsables de la debacle en Cataluña: “el primero, es su discurso ante la junta directiva tras mi destitución, cuando Pablo Casado proclama que un partido no puede pretender que la sociedad se parezca a él por mucha razón que tenga. El segundo hito es la manera en la que se rompe con los simpatizantes de Vox en la moción de censura de Abascal. El tercer hito es la campaña en Cataluña”.

Y es en este último punto donde la exportavoz parlamentaria del PP explica algunas de las decisiones que ha llevado a cabo su partido: “hemos pedido perdón por hablar demasiado del proceso, cuando hablar del proceso es hablar de la democracia y la libertad de los ciudadanos. Hemos creído que el desafío separatista se resuelve con promesas de financiación o más dinero. Y lo más insólito, hemos insinuado que las fuerzas de seguridad se habían excedido el 1 de octubre”.

Critica Cayetana a Pablo Casado del que dice que “ha quedado acreditada su incapacidad para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español. Casado se ha dejado aquí jirones de credibilidad como líder del constitucionalismo. La responsabilidad de todo esto no es de Bárcenas, no es de Rajoy, no es de Alejandro, no es de la abstención. La responsabilidad es del líder del partido. Esto lo digo con dolor personal y político. Pablo Casado ha defraudado las esperanzas depositadas en él. Ha defraudado a los que nos unimos a un proyecto con la confianza de que aunaba tres cosas: coraje, convicciones y capacidad de desafío”.