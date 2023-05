El municipio madrileño que casi se queda sin mesa electoral: así lo han solucionado

Ha ocurrido uno de esos hechos insólitos en lo que llevamos de jornada de este 28M, porque no solo votan los candidatos y los políticos más importantes de cada municipio y autonomía, sino que el día transcurre también con muchas curiosidades. Y es que en Tres Cantos, un municipio madrileño, a punto de que se abrise uno de sus colegios electorales, se han visto en la necesidad de elegir a otros ciudadanos para ser presidente y vocales, tanto titulares como suplentes.

Porque sí, a la hora que estaban convocados estos ciudadanos, ninguno se ha presentado. Esta ha sido una de las pequeñas incidencias que ha tenido lugar en la Comunidad de Madrid, donde el 100% han quedado constituidas con normalidad a las 09.35 horas, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en su comparecencia de las 10.00 horas, quien ha hablado también de esta insólita situación en Tres Cantos.

"Una mesa electoral en Tres Cantos no se ha constituido como consecuencia de que no han acudido los presidentes ni vocales, pero ya ha quedado constituida con otros ciudadanos" afirmaba.

ópez también ha resaltado el "esfuerzo" de los ciudadanos de Valdemoro para celebrar la jornada electoral con motivo de las lluvias, que afectaron durante la pasada noche algunos colegios electorales. El trabajo de ayer, según ha puntualizado, ha permitido abrir esta mañana las mesas con normalidad.

En líneas generales, ha señalado que la jornada electoral ha comenzado con "absoluta normalidad", así como ha hecho hincapié en la importancia de "votar con libertad, con seguridad y con comodidad". "Deseamos que en el día de hoy todos los españoles, y concretamente, los madrileños, tengan, como siempre, una jornada electoral en la que puedan votar con libertad, seguridad y comodidad, como garantizamos en la Administración madrileña", ha añadido López.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha destacado la "normalidad· en la apertura de los 1.090 locales electorales madrileños y ha querido agradecer "su implicación y trabajo coordinado" a los casi 4.800 representantes de la Administración que están llevando a cabo una "imprescindible" tarea de apoyo a los miembros de las mesas en los colegios electorales, así como a los 11.300 efectivos de seguridad --Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Samur--, por su labor durante toda la jornada.

La multa que te puede caer si no te presentas y estás convocado

Hace unas cuantas semans te contábamos en COPE que si te había tocado ser parte de la mesa electoral, tenías que acudir obligatoriamente siempre y cuando no tuvieras ninguna causa de alegación. Eso no se lo han debido pensar todos esos ciudadanos que no han acudido a las mesas electorales de un colegio de Tres Cantos a pesar de ser convocados, ya que la policía podría haber ido a buscarte y encima, hacerte pagar una multa.

De ellas te hablamos en Mediodía COPE, pero lo primero que tienes que saber, es que si te eligen, tienes que ir obligatoriamente, si no, escucha la multa que te puede caer.

