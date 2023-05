Isabel Díaz Ayuso: "Félix Bolaños no estaba invitado y Margarita Robles estuvo incómoda y no lo pasó bien"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha contestado en 'El Cascabel' de TRECE a Pedro Sánchez, quien le pedía respeto a las instituciones públicas tras el incidente protocolario en la parada militar del Dos de Mayo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y ha subrayado que "quien no respeta las reglas pierde toda razón". Ayuso respondía sorprendida a las palabras de Sánchez: “Me llama la atención el tono despacio del presidente del Gobierno, que me habla de respeto institucional cuando hace unas semanas estaba en la tribuna del Senado insultando directamente a la Comunidad de Madrid y a mí, utilizando las instituciones para hacer campaña. Es el día de una comunidad autónoma donde no tendrían que ni estar los ministros”, recuerda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aclara lo que sucedió: “Lo que vi es que Félix Bolaños daba por sentado que tenía que estar invitado. Pedí que tuviera una silla en primera fila, hizo declaraciones en contra de Feijóo, durante mi intervención se ausentó y cuando intento subir a la tribuna, me lo perdí. Es muy desagradable ese momento”. Algunos medios han asegurado que existen unos correos donde se confirma la asistencia de Félix Bolaños a este acto. Isabel Díaz Ayuso confirma que sí “ha habido conversaciones”, pero “en las que se le decía que no estaba invitado. Si yo no hubiera querido que el Gobierno estuviera presente, no invito a ninguno. No estoy obligada. Él vino en calidad de acompañante de la señora Robles. No hay que vivir todo en esta vida con rédito electoral. El PSOE en Madrid se está hundiendo. Yo no necesito provocar tensiones”.

La ministra que sí estaba invitada al desfile del Dos de Mayo es la ministra de Defensa, Margarita Robles, en representación del Gobierno: “Ella estuvo incómoda en la tribuna”, afirma Ayuso. “En un momento dado, cuando pitaban a Bolaños, sopesó bajarse porque estaba en un aprieto. Yo le comenté que prefería que siguiera porque los que estábamos ahí no teníamos la culpa de nada. No nos merecíamos lo que estábamos viviendo. Ella no lo pasó bien. No hay derecho a pretender deslucir un día como ese”.

Sobre las posibles intenciones del Gobierno tras este hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid ve una fijación clara, por parte del Ejecutivo, en perjudicar a su Gobierno: “No le veo a Sánchez preocupado en mandar a nadie a los días autonómicos de otras regiones. Que envíe a alguien al País vasco o Cataluña, si es tan bravo, y que se involucre de verdad allá donde el Estado está dejando de representar a los españoles. Está obsesionado con la Comunidad de Madrid. El Gobierno hace mucho que trabaja por atacar a su capital. Lo de Madrid es una obsesión para este Gobierno”.

Además, Ayuso asegura que Pedro Sánchez ha llegado a entorpecer encuentros con empresarios en el extranjero: “Ha contraprogramado ruedas de prensa nuestras importantes, se inventa decisiones contra Madrid basándose en informes sanitarios que no existían y los empresarios nos cuentan que les llaman nerviosos preguntando qué van a decir, además del trato tan cruel que nos han dado durante la pandemia contando medias verdades. Este gobierno tiene un problema con todo lo que le da unidad a nuestra nación, los símbolos del Estado, a la Corona, la Transición y Madrid”.

Las leyes polémicas del Gobierno de Sánchez

El Partido Popular ha sido muy crítico con la Ley de Vivienda de Sánchez. Mientras que el Gobierno ha defendido que esta ley supone el quinto pilar del Estado del bienestar y un avance social sin precedentes, la oposición considera que la ley "hace daño a los jóvenes, las familias vulnerables y los propietarios" y que "solo favorece a los okupas y sirve para crear inseguridad jurídica".Isabel Díaz Ayuso puntualiza que “donde no la tenga que aplicar, no la pienso aplicar, y donde esté obligada a hacerlo, lo haré porque en Madrid se cumplen las normas”, aun así, ha querido dejar clara su preocupación con el tema de la okupación: “El Gobierno siempre dice que es una exageración. Ahora mismo hay okupación en casi todas las urbanizaciones y pueblos de este país. Es un delito, no sé como el Gobierno pone complicaciones. Vamos a llegar a un momento en el que no se va a poder tener una vivienda si no es para vivir. Están promoviendo comunismo de toda la vida para hacer una revolución y que al final la sociedad se divida y se enfrente”.

La reforma de la ley 'Solo sí es sí' ha entrado en vigor siete meses después de aprobarse y tras la rebaja de alrededor de un millar de condenas a agresores sexuales y la excarcelación de un centenar de ellos. Todo esto sin ningún cese, dimisión o consecuencia para ningún miembro del Gobierno: “Como mujer y persona, me parece todo patético. Se gobierna en torno a la ideología sin rigor. No les importan las consecuencias de ninguna de sus leyes. Intentan trasformar ideológicamente a España”. Para Ayuso es necesario que si Feijóo llega al Gobierno, se modifiquen las leyes de estas características: “Tiene que revisar todas las leyes que se han confeccionado basándose en una ideología como la del 'Sí es sí'”.

Sanidad pública en Madrid

“La sanidad pública siempre ha sido una guerra de la izquierda cuando llegan elecciones”, reconoce Isabel Díaz Ayuso, mientras explica en qué situación se encuentra la Sanidad en la Comunidad de Madrid en estos momentos: “Nunca ha habido tanto presupuesto en sanidad pública, estoy destinando el 45% del presupuesto, nunca hemos tenido tantos profesionales trabajando y voy a acabar con la temporalidad para el 84% de los profesionales. Siempre hay que pagarles mejor, y es cierto, y estamos negociando sin necesidad de huelgas. El tiempo nos va a dar la razón, porque estamos haciendo mucho trabajo por la Sanidad, porque es de lo más importante que tenemos”.

Elecciones 28 de mayo

A poco más de tres semanas para que se celebren las elecciones autonómicas y municipales, Isabel Díaz Ayuso centra sus esfuerzos en gobernar en solitario: “Prefiero no tener que gobernar con Vox. Me han tumbado leyes que eran importantísimas, por lo que no quiero estar así. Hay que gobernar para todos los ciudadanos -para los que te voten y para los que no-, pero bajo un criterio claro y para ello me hace falta estar sola”.

Las últimas encuestas vaticinan una amplia mayoría para Ayuso en la Comunidad de Madrid: “La presión es inmensa. Cuando me nombraron candidata, a la semana me daban 22 escaños y conseguimos llegar a los 30. Hoy, hace dos años que se celebraron las elecciones y pasamos de los 30 escaños a los 65 y siempre lo hice centrada en todo lo que tenía por delante. Tengo tanto que decidir que, mientras tanto, no quiero saber de las encuestas”, sentencia.