Imputado por el secuestro de una concejala el número dos del PSOE andaluz

Imputado por secuestro el número dos del PSOE andaluz. A tres días de las elecciones municipales y autonómicas, el secretario de Organización socialista en la comunidad, Noel López es investigado por su implicación en el secuestro en febrero de una concejala de su partido en la localidad de Maracena, en Granada.

López está siendo investigado como inductor del secuestro de una concejala tambien socialista por parte del que fuera la pareja sentimental de la alcaldesa, también socialista de la localidad de Maracena.

Junto a Noel López, también están siendo investigados la alcaldesa de Maracena y su concejal de Urbanismo.

El Partido Popular de confirmarse estos datos pide que sea retirada esa candidatura a la mayor brevedad y pide explicaciones a la cúpula del partido socialista en Andalucía.

El presunto autor de ese secuestro lleva tres meses en prisión. Hoy se ha levantado el secreto de sumario.

Vodevil a pocas horas del 28M: Los hechos





Maracena afronta su cita electoral tres meses después de haberse convertido en el escenario de un secuestro, un suceso con tintes de guion peliculero por el que está en prisión el que era novio de la candidata del PSOE, Berta Linares, acusado de retener a otra socialista que no repite en las listas, Vanessa Romero.



Podía haber pasado por un suceso más, un secuestro con alguna que otra chapuza que permitió a la víctima salir del maletero en el que estaba encerrada, pedir ayuda y ser rescatada sana y salva.



La vuelta de tuerca llegó cuando trascendió que la víctima era Vanessa Romero, concejal de Maracena 2030 y anterior responsable de Urbanismo, y que el encargado de meterla con engaños en un maletero, mordaza incluida, era la pareja de la alcaldesa, Berta Linares.



La Guardia Civil se hizo cargo de investigar unos hechos que revolucionaron el día a día de Maracena, un municipio de unos 20.000 habitantes del área metropolitana granadina que se convirtió en plató para directos en los que los medios dibujaron un escenario de rencillas, peleas internas y sucesiones mal resueltas.



Sucesiones mal resueltas porque Romero se convirtió en alcaldesa cuando Noel López le cedió el bastón de mando para ocupar la Secretaría de Organización del PSOE-A, un cambio de rumbo tras quince años como alcalde que podría afectar ahora a la hegemonía socialista en Maracena.



La víctima identificó a su secuestrador, un malagueño vendedor de globos, novio de la alcaldesa, que compró un arma blanca y usó una pistola simulada para amenazar a la concejal, y que permanece en prisión provisional por esta causa.



LOS PAPELES DEL MALETERO



Para dar un punto más de aliño a la trama, Romero y su entorno vincularon el secuestro del que salió airosa con una posible trama de corrupción urbanística, unos expedientes municipales que llevaba en su coche y una hipotética denuncia al gobierno socialista del que formaba parte. Y se prendió la mecha.



La alcaldesa descartó cualquier desencuentro con la concejal retenida, anunció que daba por finalizada la relación con el secuestrador y se solidarizó con una víctima con la que no llegó a hablar y que no la acompaña en esa lista con la que busca este domingo el apoyo de sus vecinos.



La Guardia Civil ordenó custodiar los expedientes municipales, la alcaldesa se ofreció a poner toda su gestión en manos de la Fiscalía, aparecieron en escena el resto de partidos y el suceso dio un paso más en la esfera política que forzó un pleno extraordinario.



EL PLENO SIN VANESSA



Fue un pleno en el que todo el mundo esperaba a Romero, que no llegó pero estuvo representada por su marido, sentado entre el público, que no aguantó la sesión completa y ante los medios puso el foco en las malas relaciones y en presiones sin determinar.



En aquella sesión se supo también que el acusado de secuestro no vivía en Maracena pero sí estaba empadronado allí, que facturó para el Ayuntamiento liderado por su novia; también fue el pleno en el que todos los partidos pidieron dimisiones y datos, una especie de juicio paralelo que no aclaró casi nada.



El pasado 10 de marzo, el PSOE de Maracena celebró una asamblea extraordinaria que se aplazó por el secuestro y en la que ratificó la lista socialista a la Alcaldía, una treintena de personas entre las que no está la concejal secuestrada.