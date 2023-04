Candidato del PSOE a la CAM, en 'Herrera en COPE': "Topar el precio del alquiler no tiene ningún sentido"

A Juan Lobato, técnico de Hacienda de profesión y candidato del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia de la Comunidad de Madrid, le preocupa y "mucho", ha dicho en Herrera en COPE, el tema de la vivienda. Se ha mostrado en contra de una de las medidas que propone la nueva Ley de Vivienda que es topar el precio del alquiler.

"No soy partidario de topar los alquileres, topar el precio, no la subida, topar el precio del alquiler no tiene ningún sentido ni en la lógica social ni en la lógina económica. Podemos decidir: 'topamos los precios, venga ¿qué cifra ponemos? Pues los precios que tienen en Madrid.Hombre no, que están altísimos, bueno pues a un 10 % más bajo, pues para eso no hacemos esta reforma. Pues al 50 % más bajos, entonces el matrimonio mayor que utiliza ese dinero para pagar la residencia no puede... Era absolutamente ilógico topar los precios de la vivienda y no ha funcionado en otras regiones. ¿Qué se ha hecho? Lo que se ha hecho en la Ley de Vivienda y con lo que estoy totalmente de acuerdo es, en la zonas especialmente tensionadas, limitar la posibilidad de subida de esos precios del alquiler el próximo año. No es poner un tope, es permitir lo que dice el mercado"

¿La solución es liberar suelo público? "La solución es que hace falta vivienda pública en Madrid, y ya está bien de promesas que no se cumplen y esto me lo digo a mí mismo que he sido alcalde y no he tenido la capacidad de convencer a la Comunidad de Madrid de lo que se podía hacer. En Europa, las regiones líderes tienen un 20 % de suelo público y en España tenemos un 3 % y en Madrid, un 1%. Por lo tanto construcción de vivienda pública, y hay que aprobar en Madrid una ley que garantice la reducción de 300 euros en el precio del alquiler hasta que consigamos asignar a esa población asignar una vivienda en alquiler", a lo que se compromete el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Siguiendo con la vivienda, el líder del PSOE en Madrid, ha hablado de impuestos, de los que algo entiende puesto que es técnico de Hacienda de profesión. De su propuestas sobre el impuesto de sucesiones y patrimonio, "nadie pagará ni un euro de impuestos por ser propietario o heredar patrimonio productivo, patrimonio que esté generando actividad económica, empleo, solo tributará el patrimonio especulativo, aquellos que tienen grandes fortunas en paraísos fiscales. Quienes hayan heredado dos pisos de sus padres, no pagarán ni un euro ni de patrimonio ni de sucesiones. Si heredas dos pisos en régimen de alquiler no pagarás ni un euro de sucesiones ni después por ser propietario en patrimonio. Esto es algo de sentido común, quien tiene una vivienda alquilada ya está pagando el impuesto de patrimonio. El 80% de los alquileres son de pequeños propietarios".

Y tacha de disparatada la propuesta del partido de Mónica García que propone comprar 10.000 locales comerciales vacíos para ponerlos en el mercado a precios asequibles lo que "supondría doblar el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, no creo que la prioridad de Madrid sea gastar dos veces su presupuesto en esto".

Por supuesto, el líder socialista madrileño, espera obtener del impuesto del IRPF, la fuente de financiación "subiendo al máximo que permite la ley española para las rentas máximas, quienes tienen una renta más elevada pagarán algo más de IRPF".

Vídeo





Soy partidario de hablar con todos los partidos

Juan Lobato descarta formar parte del mismo espectro político que Más Madrid, "es una familia política distinta a la del Partido Socialista" y añade que "no compito con Yolanda Díaz ni con Mónica García son una familia política distinta, políticamente son distintas, son ideologías distintas" y no tiene por qué tener que pactar con Más Madrid si necesitara escaños para gobernar y recuerda que cuando fue elegido alcalde de Soto del Real decidió hacerlo en solitario, pero, eso sí, consensuando las grandes decisiones del municipio entre todos los partidos con representación municipal.

Por ello a la pregunta de si comparte el cordón sanitario de su partido con Vox, Juan Lobato responde que "estoy a favor de que haya comunicación con todos los partidos, otra cosa es que tengamos diferencias abismales relacionadas con los derechos más importantes que tieen este país con un partido como Vox y que estemos radicalmente en contra de muchas de sus posiciones, pero interlocución, en una democracia parlamentaria, tiene que haber con todos los partidos".

La Ley del 'sí es sí' y su relación con Isabel Ayuso

Lobato asegura que sobre los pactos del PSOE nacional en el Congreso, pactando con ERC o EH Bildu, siempre " he sido autocrítico", pero "tengo que distinguir lo que es el Partido Socialista en Madrid, que es un partido de gobierno, gobernamos 8 de la 10 grandes ciudades de Madrid, gobernamos para dos millones de personas. Nos ha faltado un plus que nos permitiera tener la mayoría parlamentaria. Madrid es una región muy dinámica y necesita tener el liderazgo para saber por qué camino hay que seguir. Tenemos que definir que nuevos modelos necesitamos en la región".

Critica a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso por estar más preocupada por competir con Alberto Núñez Feijóo dentro del PP que en estar centrada en lo que pasa en Madrid, "la he escrito 24 cartas con propuesta claras de pactos para temas de absoluta relevancia para la Comunidad de Madrid y la respuesta es siempre la misma, negativa, con eslóganes vacíos".

Pero aún así no cree que haya incomodidad dentro del PSOE para negociar determinados asuntos con el PP, como la ley del solo sí es sí, "creo que esa incomodidad no existe", por lo que no comparte lo dicho por el portavoz de su partido en el Congreso, Patxi López de que el pacto era solo "semántico" y considera que el pacto con el PP es positivo porque "el PSOE ha presentado una reforma lógica, sensata".