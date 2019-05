¿Puede un candidato ser miembro de una mesa electoral?

La Junta Electoral Central en cumplimiento de su misión fundamental de velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral, determina que una Mesa electoral está formada por un Presidente y dos Vocales, que estos cargos son obligatorios y "No pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos".

Un impedimento, que queda fijado en el artículo 27.1 de la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y que complementa la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 27.3 de la LOREG, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La imposibilidad de formar parte de una Mesa electoral por la condición de ser candidato en el proceso electoral que esté en marcha, en este caso las elecciones municipales y autonómicas de este domingo, 26 de mayo, no es conocida por todos los aspirantes a algúno de estos cargos públicos. Este es el caso de la candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isa Serra que ha sido designada como vocal de una Mesa y de lo que presumía en las redes sociales

Si, a mí también me toca. Me ha llegado una carta de la Junta Electoral para que el día 26 de mayo esté al pie del cañón y sea vocal de mesa. �� pic.twitter.com/4zSKREJ2uP

La presunción de la candidata del partido de Pablo Iglesias a la Comunidad de Madrid se ganaba las críticas en las redes por la ignorancia de la imposibilidad de ejercer la función de vocal por su condición de política candidata

Para algunos, a la candidata de Podemos le gusta incendiar las redes admitiendo, incluso su ignorancia, aquello de "que hablen de mí aunque sea mal"

No, no va a estar al pie del cañón. No sabe cuantos municipios hay en Madrid y tampoco que una candidata no puede ser miembro Mesa Electoral. Ni estudiamos Madrid ni la Ley Electoral. pic.twitter.com/pITlRQ14Jj