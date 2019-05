Curiosidades del 26M en Madrid: Los alcaldes más longevos en Madrid

Carlos Rivera, alcalde de Torremocha del Jarama y Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, llevan 40 años siendo alcaldes.

En COPE hemos hablado con uno de ellos. Luis Partida se enfrenta a sus últimas elecciones. Pisó el despacho por primera vez con 32 años, ahora tiene 72. Se presentó a las elecciones en 1979, a las primeras elecciones municipales y no ha vuelto a perder. Villanueva de la Cañada no ha conocido a otro alcalde desde el inicio de la democracia. Para Partida su municipio es como su familia, le tiene el mismo cariño. Le ha visto crecer, convertirse en un pequeño municipio de unos 1.000 habitantes a tener ahora mismo más de 20.000. Se siente orgulloso de sus logros, de su universidad Alfonso X el Sabio y del Aquopolis que les coloco en el mapa de Madrid.

Antes de ser alcalde trabajaba en un banco, pero ahora no se imagina una vida fuera de la política, y si le preguntamos a qué se dedicaría si no saliera elegido una vez más, nos contesta que eso es impensable, que cuando el sale a la calle sus vecinos le dicen que todos le dicen que cuentan con el, que no lo puede dejar. A pesar de ello, a sus 72 años, Luis Partida ha decidido que hay que poner un punto y final. Por eso se presenta por última vez a las elecciones. Cuando termine la próxima legislatura se retirará para dedicarse a disfrutar de su familia.