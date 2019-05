El CIS de Tezanos otorga una amplia victoria del PSOE el 26-M

El PSOE ganaría las próximas elecciones europeas del 26 de mayo con entre 17 y 18 escaños frente a los 14 con los que cuenta ahora en el Parlamento Europeo, según el barómetro preelectoral del CIS, que apunta que el cabeza de cartel de JxCat, Carles Puigdemont, conseguiría un escaño.

Los socialistas, cuya candidatura encabeza el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ganarían las elecciones con una estimación de voto del 29-31 por ciento y entre 17 y 18 escaños.

El sondeo, realizado entre los días 21 de marzo y 23 de abril, recoge una caída del PP hasta el 18-20 por ciento en estimación de voto y entre 11 y 12 escaños (tiene ahora 16 eurodiputados), una lista que encabeza Dolors Montserrat.

Ciudadanos, candidatura que encabeza Luis Garicano, pasa de 2 a 8 o 9 escaños con una estimación de voto del 14-16 por ciento.

Unidas Podemos lograría un 13-15 por ciento y 8 escaños (ahora tiene 5) y Vox lograría entrar en la Eurocámara con entre 4 y 5 eurodiputados y una estimación de voto del 7-9 por ciento.

El cabeza de cartel electoral de JxCat a las europeas, Carles Puigdemont, conseguiría un escaño, según el barómetro del CIS.

Ahora Repúblicas, que agrupa a ERC con los nacionalistas gallegos y Bildu, obtendría tres escaños, por lo que Oriol Junqueras también entraría en la Eurocámara.

Coalición por una Europa Solidaria (CEUS), entre los que está el PNV y Coalición Canaria, sacaría un escaño, según el CIS.

En la puntuación de los líderes europeos, sólo aprueba Borrell (con un 5), seguido de María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos) con un 4,1, Garicano con un 4, Montserrat con un 3,3, Junqueras con un 3,1 y Jorge Buxadé (Vox) con un 2,1.

Baròmetre del CIS per les Eleccions Europees:



PSOE: 17-18

PP: 11-12

C's: 8-9

UP: 8

VOX: 4-5

ERC+Bildu+BNG: 3

JXCAT: 1

PNB: 1

El PACMA no treu representació