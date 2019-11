Los nuevos votantes hablan en COPE.es: "“Me avergüenza tanta inmadurez en los representantes del país"

Las elecciones del próximo domingo incorporará a un total de 226.771 nuevos electores que han cumplido la mayoría de edad. A varios de ellos hemos logrado reunirles en COPE.es para que nos ofrezcan su visión sobre el panorama político. La ausencia de mayorías absolutas, la incapacidad de los partidos para pactar un gobierno estable, el desempleo o el conflicto en Cataluña son algunos de los asuntos que han abordado nuestros jóvenes invitados.

Andrea ha cumplido hace poco los 18 años. Afirma que acudirá a las urnas el domingo, aunque con más sensación de cabreo que de ilusión: “No estoy muy ilusionada por las circunstancias en las que se dan estas elecciones, pero por otro lado tengo ganas de participar en la cita”.

La repetición electoral no ha sentado bien en general a la ciudadanía, ya que consideran que los partidos no han cumplido con el encargo que le hicieron los votantes el pasado 28 de abril: llegar a un acuerdo para formar una mayoría que garantice la estabilidad durante cuatro años. Los jóvenes tampoco son ajenos. De hecho, Álvaro confiesa que cuando habla de este asunto con sus amigos, la duda es lo que reina en el ambiente: “Después del debate del otro día, la sensación es que tampoco ahora llegarán a un acuerdo. Estoy un poco decepcionado. Yo votaré por sentido de la responsabilidad, pero no tengo claro a quien”.

Alberto incluso va más allá, y afirma de manera tajante que la clase política “se comporta como niños de colegio. No sé muy bien por donde ir”. La historia de este chico, de veinte años, es particular, ya que le resultó imposible votar por correo en los comicios de abril, por lo que se estrena en unas elecciones generales este domingo: “Entonces estaba en prácticas en una empresa los fines de semana, y solicité en plazo el voto por correo, pero las papeletas nunca llegaron”.

Esta decepción general hace que entre los jóvenes les resulte complicado identificarse con alguno de los líderes políticos actuales. Alejandra tiene claro los dos temas que más le preocupan: el conflicto catalán y la natalidad: “Lo que ocurre en Cataluña me preocupa no solo por la unidad de España, sino porque hay gente que ni siquiera puede salir de sus casas. En cuanto a la natalidad, parece que no es un tema relevante, pero afecta para las pensiones del futuro”.

Precisamente el conflicto catalán está provocando, a juicio de Ángel, que no se estén abordando otros asuntos de mayor interés para los ciudadanos: “Del empleo apenas se habla, y cada vez ponen más trabas a los jóvenes para acceder al mercado. A las empresas se le suben los impuestos y esto hace que no nos contraten. Falta confianza en las nuevas generaciones. No veo aire fresco con ideas nuevas”, lamenta. Línea en la que ha ido Laura: “En esta campaña parece que hay más interés por esto, pero es insuficiente”.

Como viene sucediendo en las anteriores convocatorias electorales desde la instauración de la Democracia, los principales partidos no han presentado a ninguna mujer como cabeza de cartel para presidir La Moncloa. Una realidad que molesta a Andrea: “Sigo sin ver a una mujer liderando un partido, y esto es señal de que queda mucho por hacer en asuntos de igualdad”.

Alberto secunda la opinión de Andrea, y lamenta que muchas veces los hombres taponen el ascenso político de la mujer: “En mi opinión, Irene Montero tiene más fuerza que Pablo Iglesias, pero no ocupa el primer lugar. Todos dicen defender el feminismo, pero luego no es así".

Álvaro comparte algunos aspectos de este razonamiento, pero matiza que “la igualdad se conseguirá cuando no nos preocupe si es un hombre o una mujer quien está arriba o abajo. Hay empresas donde por ley la contratación tiene que ser a partes iguales y eso no me parece bien, porque no prima la meritocracia”.

La visión de Álvaro la comparten tanto Alejandra como Laura: “Lo importante es que estén preparados para el cargo, que se lo haya currado”, apunta la primera. “No hay que imponer para llegar a esa igualdad. La base es el respeto”, añade la segunda.

Como hemos comentado, el panorama está muy abierto. El bloque de izquierdas y de derechas no sumarán mayoría absoluta una vez se lleve a cabo el recuento. Entre nuestros protagonistas no se percibe especial optimismo por que la clase política se conciencie de la importancia por llegar a un acuerdo. Ángel espera que todos cedan: “Seguiremos igual. Quien sea presidente tiene que entender que será presidente para quien les vota y para quienes no. Todos deben ceder en sus ideales y propuestas que España tenga un gobierno estable”.

Alejandra tiene muy claro que si se vuelve a repetir la misma situación, todos los líderes deben abandonar sus cargos: “Están cobrando por no ponerse de acuerdo. Actúan como personas inmaduras. Nos merecemos una respuesta”.

Alberto y Andrea esperan no ir a terceras elecciones. A Laura la situación vivida en los últimos meses le ha producido incluso vergüenza: “Me avergüenza tanta inmadurez en los representantes del país. No podemos seguir así”.

El menos optimista es Ángel, que ha hecho un análisis un tanto más profundo de la realidad: “Si se cumplen los sondeos, o el PP se abstiene y no formaría parte de la oposición o se repiten elecciones otra vez. A Vox le interesa que el PP se abstenga para que Abascal lidere la oposición. Desde luego yo no veo una gran coalición PP-PSOE”.

Todas las respuestas, a partir del domingo.