Víctimas de Spanair entregan 50.000 firmas para que PSOE apoye el dictamen

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló en el aeropuerto de Madrid-Barajas en 2008, ha entregado este miércoles en el Congreso 50.000 firmas recogidas hasta ahora para pedir al PSOE que vote a favor del dictamen de conclusiones, aprobado el pasado 22 de abril en la Comisión de Investigación de esta tragedia.

Las firmas se siguen recogiendo en una campaña lanzada en la plataforma Change.org por la propia asociación, que se creó por algunos de las familiares de las víctimas en días posteriores al accidente en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas.

El dictamen de la Comisión parlamentaria de Investigación del accidente, que se elevará mañana al pleno del Congreso, fue aprobado el pasado 22 de abril por todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, que votó en contra.

La asociación ha dejado hoy en el registro de la Cámara Baja tanto las firmas como la petición que le hace al PSOE de que retire su voto particular y vote a favor del dictamen, ha señalado a Efe su secretaria general, Henar Guerrero.

"No perdemos la esperanza de que, finalmente, el PSOE atienda a lo que estamos pidiendo y a las razones que le estamos dando, porque la seguridad aérea es un valor que es para toda la sociedad", ha subrayado.

"Esto, a nosotros, personalmente, ya poco nos va a dejar, simplemente lo que queremos conseguir es que, en memoria de los que ya no están, no vuelva a suceder un accidente por las mismas causas que provocaron el del Spanair", ha agregado.

El PSOE explicó, en su momento, que su voto particular, se justifica porque el dictamen establece responsabilidades que competen a la justicia y no a una comisión de este tipo y que esta atribución podría ser inconstitucional. Entienden que en este tipo de comisiones "se puede señalar, pero no se puede acusar".

Guerrero ha dicho que lo que entiende la asociación es que el dictamen "ha salido con el acuerdo de todos los partidos a excepción del PSOE, que es el único que tiene este punto de vista", mientras que el resto "no opina igual".

La asociación ofrecerá mañana una rueda de prensa, inmediatamente después de la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, del dictamen, que, a su juicio, "marcará un hito, logrando que de la tragedia del vuelo JK5022 se extraiga el conocimiento necesario para la seguridad de todos los usuarios del avión como medio de transporte".