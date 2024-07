"Se vende piso con okupa", choca ¿verdad? Pues es una realidad de nuestro mercado inmobiliario... y seguro que si estás buscando piso te has encontrado con algunos de estos anuncios, con descripciones de lo más llamativo: "El activo se encuentra ocupado. Debido al estado ocupacional, no se pueden realizar visitas", "Las fotografías pueden no corresponderse con el estado actual del inmueble", "anuncio sin fotos".

Y seguro que lo que primero te ha llamado la atención, es su precio, muy por debajo de los del mercado.

Pero aunque hacerte con uno de estos pisos te parezca una locura, si se anuncian es porque tienen su público. No hay que olvidar que nos encontramos en un contexto con un coste de la vivienda al alza, que llevasubiendo de forma ininterrumpida desde el segundo trimestre de 2014.





Una realidad que lleva a muchas parejas y familias a rebuscar en las 'gangas' del mercado entre las que se encuentran estos curiosos pisos okupados.

Pero ¿son una opción de compra rentable y segura? ¿A qué público van dirigidos? ¿Cómo se compra una de estas viviendas? ¿Qué debemos mirar bien antes de adquirir una de estas casas?

Hándicap del sector inmobiliario

La okupación es uno de los grandes hándicap del sector inmobiliario. "El problema de estas viviendas es que aunque quien reside en ellas no tenga título jurídico para ello, el artículo 18 de la Constitución le va a proteger por el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio", explica a COPE, Sara Izquierdo, secretaria general de la Universidad Nebrija y abogada del Estado en excedencia.

Y por domicilio se entiende "cualquier lugar en el que una persona establezca su morada, aunque no tenga la propiedad o ni siquiera tenga la posesión a través de un contrato de alquiler", lo que hace que el propietario de ese inmueble aunque tenga el título de propiedad, no pueda echar sin más al okupa y "tenga siempre que ir a un proceso judicial".

El precio, su ventaja

Ante la desesperación o la incapacidad de enfrentarse a procesos que suelen ser largos y costosos, muchos propietarios optan por deshacerse de su vivienda a costa eso sí, de perder dinero, lo que beneficia al comprador. "Una vez hallamos desalojado al okupa habremos adquirido un bien a un precio muy por debajo del mercado y de una manera relativamente sencilla".

Pero no todo es de color rosa. Desalojar a un okupa es complicado y puede hacer morir en el intento a cualquier particular. Es por ello que la venta de estos pisos esté orientada fundamentalmente a inversores. "Una persona que está buscando una vivienda para establecer su propia residencia, nunca va a ir a una vivienda okupada, porque los plazos y los procedimientos para poder conseguir el lanzamiento (desalojo) del okupa, suelen ser muy costosos". Así que "solo alguien que tenga un capital y una liquidez, va a poder afrontarlos".

Además va a ser necesario contar con una asistencia jurídica adecuada y con tiempo, porque son procesos "que se alargan muchísimo" en el tiempo por lo que si tenemos prisa por poder utilizar esa vivienda o necesitamos rentabilizarla enseguida, "nos podemos encontrar con un problema serio".

¿Qué debemos de mirar bien antes de comprar una casa okupada?

Si con todo optamos por comprar una de estas casas okupadas, debemos asegurarnos de que quien nos la venda sea de verdad su propietario. "A veces los okupas se aprovechan de esa apariencia de título jurídico que les da la propia okupación de la vivienda, para venderla, por eso es muy importante acudir al Registro de la Propiedad y verificarlo.

Además hay que fijarse en las características personales del okupa, ya que con la Ley de Vivienda de 2023 en la mano, "si tiene hijos a cargo o se le considera persona vulnerable", su desalojo se nos puede atragantar.

También es bueno comprobar cuál es el estado general de la vivienda porque durante la okupación, "puede haberse degradado".

Cómo desalojar a un okupa

Para lograrlo existen distintos procedimientos. En el caso de una vivienda que se utiliza como morada o incluso como segunda residencia, es mucho más rápido lograr el desalojo porque podemos acudir al Código Penal, a una figura denominada allanamiento de morada".

Sin embargo, cuando la vivienda está vacía, la cosa se puede alargar más. "Aunque existe una figura que es la usurpación de bien inmueble, el lanzamiento es muchísimo más lento y vamos a tener que acudir a un proceso penal o civil".