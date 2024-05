Una psicóloga explica cómo pedir a tus amigos que te hagan un Bizum cuando tardan en pagar: "Peor persona"

"Te hago un Bizum". Todo el mundo ha escuchado o dicho alguna vez esta frase. Es la aplicación bancaria española para transferencias inmediatas, lo que ha provocado que el país sea líder en Europa en este tipo de transferencias. Pero también trae consigo problemas como el que explica esta psicóloga en un vídeo viral de TikTok y para el que da una solución.

Estos son los casos en los que sí que hay que declarar a Hacienda los pagos por Bizum este 2024



??José María Mollinedo, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, lo explica en @linternacope

https://t.co/GetaDB2X8h — COPE (@COPE) April 4, 2024

La digitalización de la economía ha transformado la forma en que nos comunicamos, consumimos y pagamos, incrementando la demanda de servicios de pagos inmediatos. El despegue de las transferencias inmediatas es un fenómeno global, pero especialmente en España, donde ya constituyen más de la mitad.

Tal y como señala el Banco de España, el país está siendo "pionero" en la adopción de las transferencias inmediatas. Un aspecto clave en esta expansión ha sido Bizum, "que ha sabido dar respuesta a la creciente demanda de servicios financieros en tiempo real por parte de los usuarios".

De hecho, el resto de los países europeos no cuenta con una herramienta como Bizum, por lo que las transferencias inmediatas suelen tener más coste por parte de los usuarios, lo que explicaría el porqué de la diferencia de España con el resto de países. Pero no todo es de color de rosa con esta aplicación.

Bizum

Seguro que en alguna ocasión te ha pasado, que estás de cena con los amigos y, a la hora de pagar, llega el típico colega que no tiene suelto porque solo usa tarjeta y te dice que se lo pongas tú, y que ya te lo devolverá. Un buen amigo es posible que al día siguiente haya devuelto el dinero, pero también cabe la posibilidad de que el tiempo pase.

????? El negocio asturiano que planta cara a los pagos con tarjeta y móvil



?? "Ni bizum, ni modernidades"



? @COPEAsturiashttps://t.co/ky4ZBCOg7V — COPE (@COPE) March 3, 2024

La mayoría de bancos españoles tienen disponible un servicio llamado Bizum, que básicamente es un sistema de envío de dinero entre amigos. Lo mejor de todo es que no tienes que andar pidiendo correos electrónicos, nombres de usuario, IBAN o cosas raras. Solo necesitas un número de teléfono.

Muchas veces, cuando te vas con amigos o en pareja de viaje, la cuenta se va acumulando y al final ninguno sabe qué ha pagado exactamente o cuánto le debe al otro. Con la llegada del verano muchos estudiantes ya han comenzado sus viajes de fin de curso y esta situación se puede dar mucho.

El peor amigo que puede tener uno es el amigo gorrón. Es aquel que cuando tienes éxito y triunfas te pide entradas para ir gratis a tus conciertos y cuando no te pide que pagues tú la cuenta que luego él te hace Bizum. Y todos sabemos que eso después no pasa. Por eso se plantean esta situación en TikTok.

"Peor persona"

Devolver la invitación a un café, aportar para un regalo de cumpleaños, traspasar el alquiler de un piso y hasta cumplir con una deuda entre amigos o familiares: con Bizum hacer que llegue dinero a otra persona es supersencillo, en pocos segundos estará en la cuenta corriente de la otra persona. Y no eres "peor persona" por pedirlo si no te lo hacen.

Así lo deja claro esta psicóloga en TikTok. Bizum dispone de compatibilidad entre las entidades que colaboran para ofrecer traspasos sin que importe dónde se encuentren las cuentas de los contactos. Además, y como dos de las principales ventajas, no requiere de una suscripción para su uso y no lleva aparejadas comisiones en cada transacción. No hay excusas.