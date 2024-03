UGT muestra su apoyo al periodista Xavier Colás, expulsado de Rusia tras 12 años como corresponsal

La Agrupación de Periodistas (AGP) de UGT ha mostrado su apoyo al periodista Xavier Colás, quien ha denunciado que el Kremlin le ha expulsado de Rusia tras la negativa de las autoridades a renovar su visado de reportero, un documento imprescindible para informar desde el interior del país, según ha explicado el diario 'El Mundo', medio en el que trabaja.

"Es imprescindible para un periodista en cualquier lugar del mundo, poder informar a la ciudadanía sin ningún tipo de presión", ha avisado la Agrupación de Periodistas (AGP) de UGT en un comentario publicado en X, anterior Twitter, recogido por Europa Press.

Según ha relatado el periódico, el reportero fue avisado por un funcionario para conminarle a dejar el país en 24 horas. "Si no se va usted antes de que caduque su visado tendrá problemas", aseguró el interlocutor. Colás ya se encuentra fuera de Rusia después de comprar un billete de avión.

"Después de 12 años informando desde Moscú las autoridades rusas han rechazado a última hora renovar mi visado de periodista y sólo he contado con 24 horas para salir del país, dejando atrás demasiado. No me arrepiento de nada", señalaba Colás en un mensaje que ha publicado en la red social X.